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Türk Kızılayından Batman'da 4 bin aileye gıda yardımı

Türk Kızılayı, Batman'da 4 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılayından Batman'da 4 bin aileye gıda yardımı

Türk Kızılayı, Batman'da 4 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:59
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Türk Kızılayından Batman'da 4 bin aileye gıda yardımı

BATMAN

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, dağıtım ekipleriyle aralarında Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente yerleşenlerin de olduğu 4 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Dağıtım sonrası açıklama yapan Tezdiğ, hedeflerinin ramazan ayı boyunca 35 ülkede 10 milyon kişiye ulaşmak olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Balkanlar, Afrika, Avrupa'nın birkaç ülkesinde yani Müslüman coğrafyasının neredeyse tamamında hizmet etmekteyiz. Ülkemizde de 81 ilin yanı sıra 950'nin üzerindeki ilçede ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Onlara ramazan bayramında ihtiyaç duyacakları eşyalarının yanı sıra gıda ürünü yardımı ulaştırıyoruz."

Tezdiğ, İçişleri Bakanlığınca görevlendirmede bulunulan Batman Belediyesi ile yaptıkları protokol kapsamında günlük 10 bin kişiyi iftar sofralarında ağırladıklarını vurguladı.

Yardım dolayısıyla teşekkür eden 88 yaşındaki Halime Ekinci, kimsesi olmadığı için yalnız yaşadığını ama Türk Kızılayının yalnızlığına ortak olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıAileGıda YardımıYardımBatman
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