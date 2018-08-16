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Türk Kızılayı yurt içi kurbanda hedefine ulaştı

Türk Kızılayı'nın kurbanda yurt içi hedeflerine ulaştığı, yurt dışı hedefleri doğrultusunda vekalet alımlarını sürdürdüğü bildirildi.

Türk Kızılayı yurt içi kurbanda hedefine ulaştı

Türk Kızılayı'nın kurbanda yurt içi hedeflerine ulaştığı, yurt dışı hedefleri doğrultusunda vekalet alımlarını sürdürdüğü bildirildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
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Türk Kızılayı yurt içi kurbanda hedefine ulaştı

İSTANBUL

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganı ile düzenlenen kampanyada, yurt içi hedefine ulaşıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi sonucu Kurban Bayramı'na 5 gün kala hedefine ulaşan Kızılay, yurt içi kurban vekalet alımlarını durdurdu.

Yurt dışı kurban vekalet alımına devam eden Kızılay, yoğun talebe cevap verebilmek için özverili bir çalışma yürütüyor.

Kurban Bayramı'nda "Kızılay Modeli" ile yurt içinde kestiği kurbanlıkların etlerini kıyma ve kuşbaşı konserve haline getirerek ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtan Kızılay'ın bu kampanyası vatandaşlardan destek görüyor.

Yurt içi haricinde 39 ülkede daha kurban kesimi ve dağıtımı yapacak Kızılay, Orta Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyadaki ihtiyaç sahipleriyle kurbanını paylaşmak isteyenler için vekalet kabul etmeyi sürdürüyor.

Yurt dışı vekaletler ve her türlü bilgi talebi için Türk Kızılayı'nın 168 Ücretsiz Çağrı Merkezi hizmet veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürk KızılayıKurbanHedef
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