Türk Kızılay ile Yeryüzü Mühendisleri'nden iş birliği protokolü

İSTANBUL

Türk Kızılay ile Yeryüzü Mühendisleri Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay İstanbul merkezinde gerçekleşen imza törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yeryüzü Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk Kültür ile dernek yöneticileri katıldı.

İmza töreni öncesinde iş birliğine ilişkin bilgi veren Kınık, Kızılay'ın toplum sağlığı, afet ve insani yardım alanlarında ihtiyaç duyduğu mühendislik yaklaşımını, Yeryüzü Mühendisleri'nin hem gönüllü hem de profesyonel yapısı aracılığıyla temin etmeyi arzuladıklarını belirtti.

Kınık, insani yardım, halk sağlığı ve afet alanının pek çok boyutu itibarıyla mimar ve mühendislik süreçlerini içinde barındırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim ihtiyaç duyduğumuz mühendislik yaklaşımı noktasında Yeryüzü Mühendisleri'nin çok geniş bir üye ve gönüllü çevresi var. Pek çok isim bu anlamda Yeryüzü Mühendisleri'ne gönüllü destek oluyor. Bu destek, hem bizim hem Türkiye hem de dünya için kıymetli. Dünyada bunun az sayıda örneği var. Saf mühendislik organizasyonunun insani yardıma mühendisçe katkı verdiği modeller çok az. İnşallah bu iş birliği dünyada da büyük bir örneklik sergileyecektir. Kızılay olarak biz temelde kendi ihtiyaç duyduğumuz alanlardaki mühendislik ve mimarlık yaklaşımlarını almak, aynı zamanda ortak projeler geliştirmek üzere bu iş birliği protokolünden beklentilerimizi imza altına almış oluyoruz."

Yeryüzü Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Kültür de 25 değişik dalda mühendislik alanı olduğunu ifade ederek, "Bu 25 değişik alanda, Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği Kızılay'a hizmet etmek bizim için de bir şeref olacak. Biz de tüm arkadaşlarımızla, akademik çevremizle beraber bu konulara odaklanacağız." diye konuştu.