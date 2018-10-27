Tunceli şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

MERSİN

Elazığ'daki askeri törenin ardından naaşı merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilen 23 yaşındaki Asım Türkel için helallik alındı.

aha sonra Muğdat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Türkel ve kardeşleri ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada anne Sebahat Türkel, "Oğlum cennete gidiyor" dedi.

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, memleketi Silifke'de son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'daki askeri törenin ardından naaşı Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilen 26 yaşındaki Ferruh Dikmen için helallik alındı.

Daha sonra Selçuklu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Durdane, babası Nihat, eşi Büşra ve 6 aylık oğlu Yağız Efe'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Dikmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, Eğripınar Mahallesi'ndeki Osmanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen Asım Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, şehit olmuştu.