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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSKIrak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınması kapsamında, keşif/gözetleme vasıtalarıyla bugün, Irak'ın kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde hava harekatı düzenlendi. 

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar da tahrip edildi. 

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine dönüş yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKIrakMetinaAvaşinBasyanHakurkHudutTerörist
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