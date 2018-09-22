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TSK'dan Münbiç hattında 49'uncu devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 49'uncu devriye görevini yaptı.

TSK'dan Münbiç hattında 49'uncu devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 49'uncu devriye görevini yaptı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:21
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TSK'dan Münbiç hattında 49'uncu devriye faaliyeti

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 49'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKMünbiç
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