Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.407
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6077
EURO
3.9596
Yurt dışında oy verme işleminde son gün
Yurt dışında oy verme işleminde...
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Ömürlük mesai
Ömürlük mesai

TSK 20'nci ATAK helikopterine kavuştu

20. ATAK helikopteri, Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.

TSK 20'nci ATAK helikopterine kavuştu

20. ATAK helikopteri, Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.

09 Nisan 2017 Pazar 12:37
15 Okunma
TSK 20'nci ATAK helikopterine kavuştu

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.

Milli imkanlarla üretilen T129 ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Konya'daki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında havalanan ATAK helikopteri, belirlenen hedefleri vurdu, pilotlar helikopterin uçuş kabiliyetini sergiledi.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Işık, ATAK helikopterinin milli imkanlarla üretildiğini vurguladı. Türk mühendislerince geliştirilen silahların da helikoptere monte edildiğini belirten Işık, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Silahların çok etkili olduğunu bildiren Işık, bunun tatbikatlarda da ortaya konulduğunu söyledi.

Işık daha sonra ATAK helikopteri pilotlarıyla telsizden konuştu. Başarılı atışlarından dolayı pilotları tebrik eden Bakan Işık, atışları ve gösteri uçuşunu heyecanla izlediklerini belirtti.

"Allah gücünüzü güç katsın." diyen Işık, daha sonra tören alanındaki bir ATAK helikopterini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ATAKAtak Helikopter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı
Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı
Kapadokya'da balon kazası
Kapadokya'da balon kazası
"Tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz"
"Tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz"
Esnaf turist kafilesine çiçeklerle karşıladı
Esnaf turist kafilesine çiçeklerle karşıladı
Yurt dışında 684 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında 684 bin seçmen oy kullandı
Adnan Menderes Köprüsü yenilendi
Adnan Menderes Köprüsü yenilendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ