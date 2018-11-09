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'Toplu taşıma araçlarında engelsiz olma oranı gittikçe artıyor'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç, "İllerimizde toplu taşıma araçlarında engelsiz, erişilebilir olma oranı gittikçe artıyor." dedi.

'Toplu taşıma araçlarında engelsiz olma oranı gittikçe artıyor'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç, "İllerimizde toplu taşıma araçlarında engelsiz, erişilebilir olma oranı gittikçe artıyor." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 16:51
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'Toplu taşıma araçlarında engelsiz olma oranı gittikçe artıyor'

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilden Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları araç denetiminden sorumlu teknik personeline yönelik, "Toplu Taşıma Araçlarının Erişilebilirliği" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'ndeki (ÇASGEM) toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, , Türkiye'deki yaşlı ve engelli nüfusa ilişkin bilgi verdi.

Yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığını belirten Koç, toplumun her kesiminin her an engelli olabilme potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.

Koç, sağlıklı insanların sabah işlerine giderken toplu taşıma araçlarına erişimde bir engelle karşılaşmadığını belirterek, engelliler için ise aynı durumun geçerli olmadığını kaydetti.

"Bizim için toplu taşıma araçlarına erişilebilirlik varsa engelliler için de aynı erişilebilirlik olmalı." diyen Koç, bunun için sadece kamuda değil toplumun tüm kesimlerinde planlama ve dönüşüm gerektiğini söyledi.

Türkiye'de engelli istihdamının arttığına işaret eden Koç, engelliler için sadece iş hayatında değil, hayatın tüm alanlarında erişilebilir bir ortam oluşturulmasının önemini anlattı.

Belediye otobüsü ve halk otobüslerinde özellikle yeni üretilenlerin, "engelsiz ve erişilebilir" olduğunu vurgulayan Koç, "Sisteme yeni giren otobüslerde sorunu çözdük, diğerlerini de dönüştürüyoruz. İllerimizde toplu taşıma araçlarında engelsiz, erişilebilir olma oranı gittikçe artıyor, bu anlamda engelli vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşımı sağlanıyor." diye konuştu.

Kırsalda ise birçok yerde otobüsle değil minibüsle taşımacılık yapıldığına işaret eden Koç, toplantıda bu minibüslerin tasarımındaki sorunun çözülmesi konusunun da gündeme geleceğini ifade etti. Koç, "Bütün toplu taşıma araçlarının erişilebilir olması çalışmalarına hız vereceğiz." dedi.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreteri Aykut Kırbaş da konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanvekili Deniz Çağlayan Gümüş, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu çalışmalarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

KARSAN tarafından otobüs ve minibüslerde yapılan erişilebilirlik düzenlemelerine ilişkin sunumun da gerçekleştirildiği toplantı, TSE yetkililerince araçlar için erişilebilirlik mevzuatı ve erişilebilirlik izleme ve denetleme formu hakkında bilgilendirme ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler üzerinde mevcut durum tespiti uygulamasıyla devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıToplu TaşımaEngelsiz Araç
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