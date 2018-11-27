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THY Lusaka'ya sefer başlatacak

THY Genel Müdürü Ekşi, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya tarifeli seferler başlatacaklarını duyurdu.

THY Lusaka'ya sefer başlatacak

THY Genel Müdürü Ekşi, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya tarifeli seferler başlatacaklarını duyurdu.

27 Kasım 2018 Salı 13:53
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THY Lusaka'ya sefer başlatacak

İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal EkşiZambiya'nın başkenti Lusaka'ya tarifeli seferler başlatacaklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter'da, önümüzdeki dönemde başlanacak seferlerle ilgili "'Durmak yok! Gambiya ile uçtuğumuz ülke sayısı 123 oldu. Sırada 124. Ülke sizce hangisi?" sorusuyla bir anket başlattı.

Çok sayıda oyun kullanıldığı ankette, "Endonezya-Bali, Finlandiya-Rovanamei, Zambiya- Lusaka ve Fas- Marakeş" şıkları yer aldı.

Ekşi, anketin sona ermesinin ardından "Teşekkürler. Hepsi doğru! Ama en doğrusu Zambiya-Lusaka. Diğer seçeneklere de 2019'da uçmayı planlıyoruz. Halihazırda bu ülkelerin diğer şehirlerine uçuyoruz. Fakat ülke olarak Zambiya'ya ilk defa uçacağız. Zambiya uçtuğumuz 124. ülke olacaktır" ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYLusaka
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