THK'nin İHA kursları başlıyor

ANKARA - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA kullanımı kurallarının belirlendiğini hatırlatarak, THK'nin bu kapsamdaki eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Kurum bünyesinde uçuş okulları ile THK Üniversitesinin bu konuda yetkili olduğunu anlatan Atılgan, ilk olarak kolluk kuvvetlerine İHA eğitimi verdiklerini ifade etti.

Sivil alanda İHA kullanımının hızla artması üzerine gelen talepler doğrultusunda sivillere de söz konusu eğitimi vereceklerini söyleyen Atılgan, programın 16-22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini kaydetti. Atılgan, "Dört bölüme ayrılan eğitimlerde 500 gram-4 kilogram ile 4-25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları (İHA 0-1) kullanacak kişilere eğitim vereceğiz. Bu eğitim sonunda SHGM onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) sportif lisansına sahip olacaklar. Bu iki lisansı aynı anda veren tek kurum THK." diye konuştu.

İHA eğitimi almak isteyenlerin, "thk.org.tr" adresinden başvuru formu doldurarak ön kayıt yaptırabileceğine işaret eden Atılgan, 25 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başvuruların alınacağını belirtti.

Atılgan, 36 saat teorik, 3 saat pratik eğitimden oluşacak kursun, Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenleneceğini belirtti.

THK Başkanı Atılgan, 2020 Dünya Hava Oyunlar'ında hava modelciliğini kapsayan branşlarındaki mücadelelerin Ankara'da yapılacağını anlatan Atılgan, ilk kez gerçekleştirilecek drone yarışmasında da uluslararası geçerliliğe sahip FAI sportif lisansa sahip olma şartı aranacağına dikkati çekti.