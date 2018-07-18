THK'dan sivillere İHA kursu

ANKARA

Türk Hava Kurumu (THK), sivil alanda insansız hava araçlarının (İHA) kullanımının hızla artması üzerine sivillere de İHA eğitimi vermeye başladı.

THK'den yapılan açıklamada, amatör-sportif havacılık faaliyetlerinin öncüsü olan kurumun, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından Milli Hava Sporları Yetkilisi (NAC) olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Açıklamaya göre, THK, sivil alanda İHA kullanımının hızla artması üzerine ve gelen talepler doğrultusunda sivillere de İHA eğitimi vermeye başladı. Bu kapsamda İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde verilen kurslar, 22 Temmuz'da sonra erecek. Kurs, 36 saat teorik ve 3 saat pratik eğitimden oluşuyor.

THK Başkanı Kürşat Atılgan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA kullanımı kurallarının belirlendiğini hatırlatarak, kurum bünyesinde uçuş okulları ile THK Üniversitesinin bu konuda yetkili olduğunu belirtti.

İlk olarak kolluk kuvvetlerine İHA eğitimi verdiklerini ifade eden Atılgan, "Dört bölüme ayrılan eğitimlerde 500 gram-4 kilogram ile 4-25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları (İHA 0-1) kullanacak kişilere eğitim vereceğiz. Bu eğitim sonunda SHGM onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) sportif lisansına sahip olunacak. Bu iki lisansı aynı anda veren tek kurum THK." değerlendirmesinde bulundu.