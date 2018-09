TGF Genel Başkan Vekili Dim, basının beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

MANİSA



Dosya içeriğinde Anadolu basının içinde bulunduğu zor durum, beklenen talepler ve çözüm önerileri yer alıyor. Mevlüt Çavuşoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen görüşmede Dim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a külliyede cemiyet başkanları ile ziyaret etme talebini de iletti.



DGYD BAŞKANI ÖZEN'DEN GENEL BAŞKAN VEKİLİ DİM'E TEŞEKKÜR



Manisa Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen, BM Zirve toplantısını takip eden Gazeteciler arasında bulunan TGF Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim'in New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Anadolu Medyasının sorunlarını içeren dosyayı sunmasına tam destek verdi. ABD'de bulunan Dim'i arayarak teşekkür eden Özen, “Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin de üyesi bulunduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim'in bu girişimini takdirle karşılıyoruz. İnanıyorum ki bu girişim ve gayretler ister Anadolu basınının ister TGF'nin yarınlarına uzanan bir köprü vazifesi görerek önemli sonuçlar verecektir” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan dposya içeriğinde şu ayrıntılara ve maddelere yer verildi.

“Sayın Cumhurbaşkanım,

Yerli ve Milli Anadolu Basını ne yazık ki, çok güç durumdadır. Halkı doğru aydınlatma ve doğru bilinçlendirmede Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere ülkesinin her durumunda daima toplumsal önceliklerini ve duyarlıklarını dikkate alarak yayın yapan ülkemizin yerel medyasının ayakta kalması için sizlerin yardım ve desteğinize ihtiyacımız vardır. Şöyle ki:



GENEL DURUMUMUZ



Ülke ekonomisinde daha çok dış kaynaklı müdahalelerle yaşanan gel gitler basın sektörünü de derinden etkilemektedir. El birliği ile aşacağımıza inandığımız sıkıntılarımızın başında son dönemlerde yaşanan kağıt krizi gelmektedir. Kur dalgalanmasıyla birlikte fiyatı ikiye katlanan gazete kağıdı başta olmak üzere kalıp ve diğer ithal kimyasallar yüzünden basın sektöründeki maliyet artışı had safhaya ulaşmıştır. Dövizdeki anormal dalgalanmaların sarstığı gazete kuruluşlarının pek çoğu kapanma aşamasına gelmiştir. Aynı şekilde mesleğimizde zaten var olan istihdam sorunu da iyiden iyiye kapımıza dayanmıştır. 30 bine yakın basın çalışanının istihdam edildiği yerel medyada işten çıkarmalar adeta patlamıştır.



YERLİ KAĞIDI BİRLİKTE ÜRETELİM



Ülkemiz ithal kağıt sendromundan bu kurtarılmalı, kağıtta dışa bağımlılık yerini mutlaka yerli üretime bırakmalıdır. Basın kuruluşlarının da ortak olabileceği devlet öncülüğünde kurulabilecek geniş katılımlı bir konsorsiyumun, kağıttaki döviz hegemonyasını bitirmesi mutlaka temin edilmelidir. TGF olarak bu konuda inisiyatif almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.



SGK İNDİRİMİ



Basın kuruluşlarının SGK primlerinde en az yüzde 50 indirime gidilmeli, en önemli girdi olan kağıt, kalıp ve mürekkep fiyatlarında KDV oranı mutlaka olabilecek en alt limite indirilmelidir. Gazete işletmelerinin vergi ve SGK yapılandırmaları dahil tüm borçları 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmelidir. Buna paralel olarak 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan “Devlete borcu yoktur yazısı” uygulaması en az 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmalıdır.



RESMİ İLANLAR



(BİK) Tam üç yıldır sürüncemede bırakıldıktan sonra ancak bu yıl küçük bir artışla yürürlüğe giren BİK resmi ilan tarifesi en az yüzde 50 oranında arttırılmalıdır. Basın İlan Kurumu’nun halen uygulanmakta olan yüzde 15 oranındaki komisyon oranı yüzde 5’e çekilmelidir. Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete işletmelerine sağlanan kredi olanağının, tüm Anadolu basınına uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca, yerel yönetimlerin meclis toplantı gündemi ve tutanakları ile alınan kararlar, yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan olarak yayınlanmalıdır. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin alım satım ihaleleri de resmî ilan kapsamına alınmalıdır. Bu birlikler için düzenlenen yönetmelikteki, ‘İhale kanununa dahil değildirler’ maddesi değiştirilmelidir. İcra ve İflas yasasında değişiklik yapılmalı ve “İcra satış ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanması zorunludur” hükmü getirilmelidir. Ayrıca, abone sisteminin teşvik edilmesi ve bayiden satış şartının (BİK tarafından) kaldırılması da yaygın satış şirketlerine ödenen gereksiz paraların tasarruf edilmesini de sağlanacaktır. Yerel gazeteleri yaşatmak amacıyla tüm resmi kurumların, kuruluşların ve üniversitelerin, yerel gazetelere abone olmalarını ve toplu alım yapabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.



KOSGEB DESTEĞİ



Yerel gazetelerin KOSGEB kredilerinden pratik olarak yararlanmaları sağlanmalı; bunun bir bölümü hibe, kalanı düşük faizli ve uzun vadeli taksitlendirmeler şeklinde olmalıdır.



ÇALIŞANLARA DESTEK



Basın çalışanları için yıpranma payındaki kazanılmış hak geri verilmeli, geçtiğimiz yıllarda 3 yıla indirilen yıpranma hakkı yeniden 5 yıla çıkarılmalıdır. Aynı şekilde yalnızca sarı basın kartına sahip olanlar için geçerli olan uygulamadan bütün basın çalışanları yararlandırılmalıdır.



TÜRKSAT TL OLMALI



Yerel televizyonların Dolar’a bağlı olarak Türksat’a ödedikleri uydu yayın bedellerinin TL’ye dönüştürülerek daha makul bir seviyeye indirilmesi gerekmektedir.



DİGİTAL YAYINCILIK DESTEĞİ



Anadolu medyasının çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere adaptasyonu ve digital yayıncılığa geçişte yaşadığı mali ve teknik sıkıntıları gidermek açısından destek olmak devletin de ödevi olmalıdır. Yeni bir teşvik düzenlemesi ile bu alanda Anadolu medyasının önünün açılması sağlanmalıdır.



YASAL MESLEKİ DÜZENLEME



Neredeyse yılan hikayesine dönen internet yasası bir an önce yürürlüğe girmelidir. Gazeteciliğin, belli kural ve kaideleri olan bir sektör haline getirilebilmesi için kendine özgü yasası ve yaptırım gücü de olan bir meslek odası benzeri bir yapılandırma şart olmuştur. Devletin ilgili kamu birimleri sorumluları ile basın meslek kuruluşları temsilcilerinin ortak konsensüsü sağlanarak, en kısa vadede acil ve somut bir adım atılmalıdır. YERLİ ve MİLLİ ANADOLU MEDYASI adına arz ederiz.”



Haber - Hasret Dilek Delier