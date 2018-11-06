Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
210.984
DOLAR
5.3234
STERLİN
6.9615
EURO
6.0760
Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor
Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor
Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için sahada
Pınar Karşıyaka, 100. galibiyet için...
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Tarihi konakta yangın
Tarihi konakta yangın
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

TESLA gitti, TEMSA geldi

Toplu ulaşımı tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirmek için kolları sıvayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TESLA ile anlaşmadan vazgeçip, TEMSA ile görüşmelere başladı.

TESLA gitti, TEMSA geldi

Toplu ulaşımı tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirmek için kolları sıvayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TESLA ile anlaşmadan vazgeçip, TEMSA ile görüşmelere başladı.

06 Kasım 2018 Salı 10:49
0 Okunma
TESLA gitti, TEMSA geldi

BALIKESİR

Balıkesir'de, toplu ulaşımı tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk "sessiz şehri" olmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, ABD'li otomotiv firması TESLA ile anlaşmadan vazgeçip yerli şirketlere öncelik verme anlayışıyla Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA ile görüşmelere başladı.

Yakın zamanda, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi TESLA ile 180 adetlik elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşmadan vazgeçen ve CEO Elon Musk'a gönderilen daveti geri çeken Büyükşehir Belediyesi, yerli şirketlerle hedefine ulaşmak için yaptığı çalışmalar kapsamında, Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA ile diyalog kurdu.

İlke görüşme Balıkesir’de gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yanı sıra TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ile yöneticiler katıldı.

Toplantının ardından katılımcılar, TEMSA’nın Adana'daki fabrikasında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve seri üretime hazır hale gelen MD9 Electricity model elektrikli otobüsle şehir içinde kısa bir tur attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkesir 2023 vizyonu" çerçevesinde trendin "yeşil şehir, sessiz şehir, akıllı şehir, dijital şehre" evrildiğini ifade ederek, artık rekabette ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını söyledi.

"Her alanın akıllı hale geldiği dünyada, 'Teknolojiden yararlanarak insanların mutluluğu ve huzurunu nasıl daha fazla artırırız, çevreyi nasıl daha fazla koruyabiliriz, fosil yakıtlarından nasıl kurtulabiliriz ve daha sessiz bir şehri nasıl yaratabiliriz?' Bunu düşünüyoruz." diyen Kafaoğlu, gürültünün, insanları rahatsız eden unsurların başında geldiğine dikkati çekti.

Elektrikli otobüs ile şehirde yaptıkları gezintiye değinen Kafaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir otobüs uğultusu yok, motor gürültüsü yok. Egzoz dumanı yok, doğa kirletilmiyor. Gerçekten TEMSA yetkililerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz de kendilerini bu süreçte davet ettik, otobüsle geldiler. Otobüsü de test etme imkanına sahip olduk. Bundan sonraki görüşmelerimiz adet görüşmesi olacak, fiyat görüşmesi olacak. Balıkesir ilk olmanın imkanlarından daha fazla nasıl istifade ettirecekler onu görüşeceğiz. Şarj üniteleri ve aküler konusunda bize nasıl destek olacaklar onu görüşeceğiz. Gerçekten kutluyorum. Türk işçisi, Türk mühendisi ile yerli ve milli olarak yapılan bir araç. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilerliyor. Artık dünya ile rekabet edebilecek seviyeye geldiğine hep birlikte müşahede ediyoruz. İnşallah Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da bu araçları ilk kullanan belediye olmayı arzu ediyoruz."

"Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak görevimiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz de dünyanın en sakin şehirleri arasında yer alan Balıkesir'i, küresel anlamda farklılaştıracak bir çalışmanın içinde olduklarını belirterek, "Bugün dünyada çağdaş belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri şüphesiz gelecek nesillere daha iyi, daha temiz bir dünya bırakabilmenin yollarını aramak. Biz de bu sorumlulukla, Balıkesir'i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirmek için çalışmalara başladık. Hedefimiz, yakın gelecekte şehirdeki tüm toplu taşımayı elektrikli araçlarla gerçekleştirebilecek bir altyapıyı kurmak. Bu sayede Balıkesir'i Türkiye'nin ilk sessiz şehri yapmak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye'nin 2023 Vizyonu"nda, 10 küresel marka ortaya çıkarma hedefi bulunduğunu hatırlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler 2023'te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz 'sessiz şehir' vizyonunun dünyanın en gelişmiş metropollerine örnek olacağına yürekten inanıyor, buna da Türkiye'de öncülük yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün Balıkesir ölçeğindeki kentlerin toplu ulaşım alanında sadece yıllık yakıt maliyetleri 100 milyon liranın üzerinde. Üzerinde ısrarla durduğumuz bu sessiz şehir vizyonu ve elektrikli otobüslerin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla, kamuda milyarlarca liralık bir tasarrufun da önü açılacaktır. Bu da hükümetimizin bugün ortaya koyduğu verimlilik odaklı temel ekonomi politikalarına önemli ölçüde destek sağlayacaktır."

180 otobüs elektrikliler ile değiştirilecek

Gürbüz, bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin göz bebeği sanayi şirketlerinden TEMSA ile görüşmelere başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TEMSA bugün sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada da elektrikli otobüs alanında birden fazla araç alternatifini sunan ender şirketlerden biri. Bugün de burada Türk mühendisleri tarafından geliştirilen MD9 Electricity model araçlarını yakından inceleme ve test etme şansı yakaladık. Araçta emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Bu tür projeler, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında geldiği noktayı da en açık biçimde ortaya koyuyor. Orta vadede hedefimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin filosunda yer alan 180 otobüsü, elektrikli araçlarla değiştirmek ve yeni alınacak otobüsleri tamamen elektrikli araçlardan oluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'nin yerli ve milli markalarıyla çalışmaktan da büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

"Elektrikli otobüs Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılıyor"

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ise Balıkesir'de tanıttıkları MD9 Electricity model aracın Başkentte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de hizmet verdiğini, diğer bir aracın da Gaziantep'te toplu taşımada kullanıldığını anlatarak, "TEMSA olarak vizyonumuz yakın gelecekte otomotiv endüstrisini şekillendirecek akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olmak. Bu doğrultuda elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

TEMSA olarak her yıl cirolarının yaklaşık yüzde 5'lik bölümünü Ar-Ge'ye ayırdıklarını, bu rakamın da Türkiye ortalamasının kat be kat üzerinde olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu çalışmaların bir meyvesi olarak, 9 metrelik MD9 Electricity'nin yanı sıra 12 metrelik Avenue Electron model aracımızı da seri üretime hazır hale getirdik. Farklı uzunluklarda birden fazla elektrikli otobüsü banttan indirme noktasına gelmiş dünyadaki sayılı üreticiler arasındayız." diye konuştu.

Yıldırım, elektrikli araçlarının, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda özellikle Avrupa'da da ciddi bir ilgi uyandırdığını belirterek, "Son dönemde yurt dışında katıldığımız hemen hemen her büyük organizasyonda elektrikli araçlarımız katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Başlattığımız bu elektrikli araç seferberliğinin, bizim gibi geleceği tasarlama şansı bulunan firmaların dünyaya karşı en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu alanda Türkiye’ye öncülük etmekten de büyük gurur duyuyoruz. Ülkemize olan inancımızla, Türkiye’ye değer katma vizyonumuzla ülkemizin dünyanın en itibarlı ekonomileri arasında yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmadan vazgeçilmişti

Balıkesir'i "sessiz şehir" olarak tasarlamak için ABD'li teknoloji şirketi TESLA ile masaya oturmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda firmanın CEO'su Elon Musk'ın katıldığı bir programda uyuşturucu kullanmasının ardından bu hedefinden vazgeçmişti.

Olayın ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, "30 Ağustos tarihinde, Elon Musk'a, 'Balıkesir’i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirelim, TESLA ile ortak bir çalışma gerçekleştirelim' davetinde bulunmuştuk. Eğer bu olay yaşanmasaydı TESLA ile ilk etapta 180 adet elektrikli otobüs alımına yönelik bir anlaşma hedeflemiştik. Artık yerli ve milli markalar önceliğimiz olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtik." ifadesini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TeslaTEMSA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 Erasmus+ Programı teklif çağrısı ilan edildi
2019 Erasmus+ Programı teklif çağrısı ilan edildi
İstanbul'da ByLock kullanıcısı 17 kişi tutuklandı
İstanbul'da ByLock kullanıcısı 17 kişi tutuklandı
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Tarihi konakta yangın
Tarihi konakta yangın
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürüyor
Gazetecilerin konsolosluk önündeki bekleyişleri sürüyor
Adı Yalova'da bir parka verilecek
Adı Yalova'da bir parka verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ