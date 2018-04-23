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Terörden arındırılan ilçenin çocukları spor ve sanatla buluştu

PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla yaşamın olumsuz etkilendiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde huzura kavuştu.

Terörden arındırılan ilçenin çocukları spor ve sanatla buluştu

PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla yaşamın olumsuz etkilendiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde huzura kavuştu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:34
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Terörden arındırılan ilçenin çocukları spor ve sanatla buluştu

DİYARBAKIR - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde huzurun sağlandığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, öğrenciler spor ve sanatla geleceğe hazırlanıyor.

PKK'lı teröristlerin kazdıkları çukur ve gerçekleştirdikleri saldırılar nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği ilçede, sağlanan huzur en çok çocukların hayatını etkiledi.

Valilik desteğiyle kısa süre önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce SODES kapsamında hayata geçirilen "Tarihimiz Gençlerle ve Sporla Güzelleşiyor" ve "SODES'le Gençlik Merkezi" projeleri kapsamında gençlere spor malzemesi ve müzik aletleri hediye edildi.

Arasında kırsal mahallelerde bulunan 91 ilk ve orta okulda eğitim gören 10 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen projeler sayesinde söz konusu çocuklardan bazıları Çanakkale, İstanbul ve Mardin'e geziye götürülecek.

"Artık terörün sona erdiği günleri yaşıyoruz"

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, AA muhabirine, ilçenin terör olayları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını anımsattı.

İlçedeki genç ve çocukların terör nedeniyle yaşadıkları sorun ve travmaları atlattığına işaret eden Çelik, "Artık terörün sona erdiği günleri yaşıyoruz. Gençlerimiz spor, kültürel faaliyet ve sanatla buluşuyor." dedi.

Çanakkale ruhunu yerinde görecekler

Yaklaşık 16 aydır hem belediye başkanlığı hem de kaymakamlık görevini birlikte sürdürdüğünü işaret eden Çelik, çalışmalarında çocuk ve gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Çelik, belediye bütçesinden sağlanan 1 milyon lira kaynakla okulların bakım ve onarımını yapıp, kültürel ve sportif faaliyetlerini yapabileceği mekanlar oluşturduklarını kaydederek, SODES projeleri ile 10 bin çocuğu spor ve sanat faaliyetine yönlendirdiklerini aktardı.

Projeden faydalandırılacak öğrencilerden bazılarını Çanakkale, İstanbul ve Mardin'e geziye götürüleceğini vurgulayan Çelik, "Çünkü gençlerimiz Çanakkale ruhunu daha iyi kavraması için orada olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Gençlerin kendileri için çok şey ifade ettiğini belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençler bir defa bizim geleceğimiz. Yarın onlar burada olacaklar, bu ülkeyi yönetecekler. Terör olaylarında ellerine taş, molotofkokteyli, silah verilmiş çocuklarımız artık futbol, voleybol ve basketbol oynuyor. Devletiyle aidiyet bağı kurmuş, vatanına ve milletine hayırlı bir birey olma yolunda ilerliyorlar. Biz de bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Piyano çalmayı öğreniyorlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Meki Azizoğlu ise bir süre öncesine kadar terör olaylarında teröristlerin açtığı çukurlar dolayısıyla çocuk ve gençlerin evlerinden çıkamadığını hatırlattı.

Huzur ortamında çocukları spor ve sanat etkinliklerine dahil etmek için projeler hazırladıklarını belirten Azizoğlu, "Sağlanan bu huzur ortamında gençlerin kimisi gitar, bağlama ve piyona öğreniyor kimisi ise spor yapıyor. Hedefimiz 10 bin gence ulaşmak. 91 okula spor malzemesi dağıtımına başlandı." diye konuştu.

"Biz de o imkanlardan faydalanabiliyoruz"

8. sınıf öğrencisi Nurşin Ergun, atletizmle ilgilendiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Daha önce hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Artık köyümüzden çıkıp hem ilçeye hem de ilimize kadar gidebiliyoruz. Oralarda hem atletimiz hem de başka alanlarda yarışmalara katılabiliyoruz. Futbol olsun, voleybol olsun her şeyde artık eskisine göre çok iyiyiz. Batı illerinde olan imkanlar artık ilçemizde de var. Biz de o imkanlardan faydalanabiliyoruz."

Ömer Müjdeci de projelerin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Hedefim NBA'yde oynamak. Bunun için hazırlık yapıyorum. Hocalarım beni hazırlıyor. Bize bu imkanları sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörÇocuklarSporSANAT
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