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Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç tutuklandı

Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç tutuklandı

09 Ekim 2018 Salı 19:54
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Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı

BATMAN

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 Ekim'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Toğuç emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toğuç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dağda teröristlerle fotoğraf çektirmiş 

Öte yandan, Toğuç'un terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün sözde Rusya sorumlusu Derya Koçgiri kod isimli Naciye Çakmak ve örgütün kuryesi Yaşar Bozan'ın da aralarında bulunduğu teröristlerle dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığınca, 6 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörTeröristPKKKCKHDP
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