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TEM Başkanını vuran albaydan halka ateş edilmesi talimatı

FETÖ'nün darbe girişimnde Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, TEM Daire Başkanı Aslan'ı başından vurarak yaralayan eski albay Erkan Öktem'in halka ateş edilmesi için askerlere talimat verdiği ortaya çıktı.

TEM Başkanını vuran albaydan halka ateş edilmesi talimatı

FETÖ'nün darbe girişimnde Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, TEM Daire Başkanı Aslan'ı başından vurarak yaralayan eski albay Erkan Öktem'in halka ateş edilmesi için askerlere talimat verdiği ortaya çıktı.

06 Kasım 2018 Salı 18:57
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TEM Başkanını vuran albaydan halka ateş edilmesi talimatı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, müşteki olarak dinlenilen Uzman Çavuş Abdurrahman Maraşlı, eski albay Erkan Öktem'in, "Halkı yaklaştırmayın gerekirse vurun." talimatı verdiğini aktardı.

Olay günü komutanlığın A kapısının nöbetçisi olduğunu belirten Maraşlı, nöbetinin ilk saatinde telsizlerden albay ve yarbayların karargahta olduğuna dair konuşmalar yapıldığını bildirdi.

Maraşlı, nöbet tutuğu bölgeye gelen sanık eski yarbay Bülent Ak'ın sızma olacağını söyleyerek silahını istediğini ifade ederek, "Bülent Ak, kemerini boynumdan çekerek silahımı aldı. Bunun nedenini sorduğumda bizim yetersiz olacağımızı söyledi. Daha sonra TSK'nın yönetime el koyduğunu da belirtti." dedi.

Bülent Ak'ın silahının ardından cep telefonunu da alındığını anlatan Maraşlı, ardından Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na götürüldüğünü, burada darbeciler tarafından derdest edildiğini söyledi.

Bir süre sonra, sanık eski albay Erkan Öktem tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumalarının da buraya getirildiğini anlattı.

Ardından dönemin Plan ve Güvenlik Daire Başkanı Albay Güven Şağban'ın da elleri bağlı bir şekilde salona getirildiğini belirten Maraşlı, "Güven albay, salondakilere 'Bu yaptığınız kanunsuzdur, doğru değildir.' diyerek buradakileri uyardı. Daha sonra Erkan Öktem geldi ve Güven albaya 'Sen bize çok çektirdin.' dedi. Güven albay da 'Bana komutanım diyeceksin, emirlerime uyacaksın.' karşılığını verdi. Bunun üzerine Erkan Öktem, Güven albaya karşı silahını çekti, namluya mermiyi sürdü, tetiğe basıp basmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Maraşlı, gecenin ilerleyen saatlerinde alıkonuldukları salona gelen sanık eski üsteğmen Metin Yağcı'nın "Uzun adam halkı kışkırtıyor." dediğini, Erkan Öktem'in de "Halkı yaklaştırmayın gerekirse vurun." talimatını verdiğini aktaran Maraşlı, sabah saatlerinde diğer rehinelerle garaja götürüldüğünü ifade etti.

Burada TEM Daire Başkanı Aslan'ın koruması Hüseyin Uğur İşçi ile Tuğgeneral Veli Turan'ı elleri ve gözleri bağlı şekilde gördüğünü anlatan Maraşlı, "Garaj kısmında kum torbalarından mevzi yapılmıştı. Çelik yelekli Yusuf Köz'ün, dışarı doğru ateş ettiğini gördüm." dedi.

Maraşlı, sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TEM BaşkanıAlbayFETÖ
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