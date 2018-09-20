TEKNOFEST İstanbul'da gösteriler başladı

İSTANBUL

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteriler başladı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bu sabah başlayan festival, sabah saatlerinden itibaren ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.

Yaklaşık 80 bin ziyaretçinin ön başvuru yaptığı festival alanı öğle saatlerinden önce doldu. Giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşurken, festival alanında her yaştan ziyaretçinin varlığı dikkati çekiyor.

Askeri ve sivil hava araçları festival alanına çekilirken, ziyaretçiler oluşturulan alanlarda ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Festival kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birimlerinden milli gururumuz Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika süren gösteri gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler, Türk Yıldızları'nın performansını cep telefonları ve kameralarla kayıt altına alırken, gösteri sonunda Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı, kokpitten ziyaretçilere seslendi.

Türk Yıldızları'nın ardından AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R"nin katıldığı yarış düzenlendi.

Sofuoğlu yarış öncesi ısınma amaçlı kısa bir gösteri yaptı. Kendisine tezahüratta bulunan vatandaşları motor üzerinde selamlayan Sofuoğlu, bir süre tek teker üzerinde ilerledi.

Yarışta Sofuoğlu'na "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" rakip oldu.

Yarışı Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R" önde tamamladı.

Öte yandan Solo Türk de ziyaretçilerin tezahüratları eşliğinde alçak geçişlerin yer aldığı bir gösteri sundu.