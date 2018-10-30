TBMM Başkanı Yıldırım Arjantin'e gitti

ANKARA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı'na ilişkin "Bu havalimanımız, sadece dünyanın en büyüğü olmakla kalmayıp aynı zamanda dünya havacılık rotasını da değiştirecektir." dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Yıldırım, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutladığını belirtti.

Cumhuriyet'i kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin bağımsızlığı, güvenliği için şehit olan tüm vatan evlatlarını şükranla ve minnetle yad eden Yıldırım, "Daha nice yıllara birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde milletimizin ulaşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Türkiye'nin gurur projesi İstanbul Havalimanı'nın birinci etabının açılışını da yaptıklarını hatırlatarak, yeni havalimanının Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Beraberindeki heyetle parlamenter diplomasi faaliyetlerine bağlı olarak "G-20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı"nda ve düzenlenecek formlarda Türkiye'yi temsil etmek üzere Arjantin'e gittiklerini ifade eden Yıldırım, bu ziyaret süresince kendisine Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, katip üyeler Rümeysa Kadak, Fatma Kaplan Hürriyet ile Meclis idare amirleri Halil Özcan ve Erkan Haberal, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın refakat edeceğini söyledi.

Yıldırım, G-20'nin 2008'de yaşanan küresel krizden sonra kurulmuş önemli bir organizasyon olduğunu dile getirerek, dünyanın önde gelen 20 ülkesinin bir araya gelmesiyle küresel ekonominin sorunlarına çare bulmak adına her yıl toplantılar düzenlendiğini anlattı.

Dünyanın gelecekte karşılaşacağı muhtemel sorunların da bu toplantıda masaya yatırıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu konular, her yıl bir ülkede, bir ülkenin ev sahipliğinde tartışılıyor, görüşülüyor. Burada iş çevreleri kendi aralarında, meclisler kendi aralarında, bakanlar, devlet, hükümet başkanları kendi aralarında, sivil toplum kuruluşları da yine kendi aralarında bu toplantıları gerçekleştiriyor. G-20 ülkeleri dediğimiz zaman, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'inden bahsediyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 75'ini elinde bulunduruyor ve dünya nüfusunun da üçte ikisi G-20 ülkelerinden oluşuyor. Türkiye, başarılı bir G-20 zirvesine 2015'te ev sahipliği yaptı ve Antalya'da başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye olarak G-20 gündemine aktif katkılar vermeye devam edeceğiz."

"Ülkemiz adına görüşlerimizi ifade edeceğiz"

Parlamenterler düzeyinde tesis edilen G-20 çalışmalarının, üye ülke vatandaşları tarafından daha iyi anlaşılmasına ve sahiplenmesine katkıda bulunacağını düşündüğünü dile getiren Yıldırım, "Bu yıl katılacağımız zirvenin konuları 'Kalkınmanın finansmanı', 'Meclislerin G-20 içerisindeki rolü', 'Kadının güçlendirilmesi' gibi üç ana başlık. Bu toplantıların her birinde ülkemiz adına görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulacağız." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım, "Yolsuzlukla mücadele", "Değişen dünyanın karşılaştığı sınamalarla nasıl baş edileceği", "Sürdürülebilir ticaret", "Etkin yönetişimin sağlanması" gibi konularda da oturumların yapılacağını, burada da görüşler paylaşacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, ziyaret kapsamında ayrıca ikili görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

"Herkesin aklına kolayca yerleşecek isim oldu"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, yeni havalimanının ismine ilişkin bir soru üzerine, "İstanbul Havalimanı, İstanbul'da. İstanbul'dan güzel bir isim de yok. İstanbul sadece Türkiye'nin en büyük, en güzel şehri değil, aynı zamanda dünyanın en iyi şehri." ifadesini kullandı.

Napolyon'un, "Eğer, dünya tek devlet olsa başkentini İstanbul yapardım." sözünü hatırlatan Yıldırım, İstanbul'un dünya ve Türkiye için güzel bir şehir olduğunu vurguladı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Herkesin kolayca aklına yerleşecek de bir isim oldu. Benim kanaatim bu yönde. Havalimanımız, sadece dünyanın en büyüğü olmakla kalmayıp aynı zamanda dünya havacılık rotasını da değiştirecektir. Bu havalimanıyla birlikte havacılığın merkezi batıdan doğuya doğru Türkiye üzerinde yoğunlaşacak. Gerek Afrika gerek Avrupa gerekse Ortadoğu ve Orta Asya üzerinden tam bir transfer merkezine dönüşmüş olacak."

Yıldırım, Türkiye'nin bu noktalara tesadüfi gelmediğini, son 15 yılda havacılıkta yapılanların neticesinde dünya havacılığından alınan payın 3 kat arttığını söyledi.

"200 milyona kadar yükselebilecek"

Bunun da Türkiye'nin havacılıkta "hub"a dönüştürülmesi için fırsat doğurduğunu aktaran Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nın kapasitesinin 200 milyona kadar yükselebileceğini anlattı.

Yıldırım, "Şu haliyle bile dünyanın en büyüğü diyebiliriz. Atlanta'nın 88 milyon kapasitesi var. Bizim açtığımız ilk etap havalimanı 90 milyon. Dolayısıyla en büyükler arasında yerini almış durumda." diye konuştu.

Havalimanının hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere havalimanının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, açıklamasının ardından Arjantin'e hareket etti.

