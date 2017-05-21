Üç günlük izni fırsat bilen tatilciler dönüş yolunda deniz yolculuğunu tercih edince iskelelerde yoğunluk oluştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilerek Ege Bölgesi'ne giden tatilciler dönüş yolunda deniz yolculuğunu tercih edince, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk yaşandı.

İskeleye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yetkililer, tatilin son günü Bandırma İskelesi'nden İstanbul'a yaklaşık 5 bin yolcu ve bin aracın geçişinin sağlanacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Bu arada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Bandırma-İstanbul/Yenikapı arasındaki normal seferlerinin yoğunluk nedeniyle 3 katına çıkartıldığı belirtildi.

Saat 09.30'da başlayan seferler 23.55'e kadar devam edecek.

Çanakkale'deki iskelelerde yoğunluk

Marmara ve Ege bölgelerindeki kentlerde tatillerini yaptıktan sonra dönüşe geçen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskeleleri kullanmaya başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle kentteki iskelelerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yoğunluktan kaynaklanan aksaklıkları önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Çanakkale ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için feribot seferlerinin saatsiz olarak, "doldur boşalt" sistemiyle yapıldığını kaydetti.