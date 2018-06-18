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Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor

Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:00
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Tatilciler dönüş yolunda

KOCAELİ

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor. 

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor. Yoğunluk zaman zaman Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor. 

Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Tatilcilerin bayramın ikinci gününden itibaren dönüş yapması dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğa rağmen trafikte durma yaşanmıyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıTatilTrafikYol
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