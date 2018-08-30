Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93281
ALTIN
255.604
DOLAR
6.6148
STERLİN
8.5439
EURO
7.7340
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli...
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Tarık Buğra doğumunun 100. yılında anılacak

Gazeteci, roman, hikaye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

Tarık Buğra doğumunun 100. yılında anılacak

Gazeteci, roman, hikaye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
6 Okunma
Tarık Buğra doğumunun 100. yılında anılacak

İSTANBUL

Gazeteci, roman, hikaye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirilecek "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Özel Programı", 1 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Namık Açıkgöz'ün yapacağı panele, Dr. Ferda Zambak ve Bahtiyar Aslan konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Tarık Buğra'nın müstesna bir romancı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumları yükseltenler ortaya koydukları eserlerle adını sürdürebilmiş sanatçılardır. Dolayısıyla hem edebiyat hem de fikir dünyamızın yapı taşlarından olan Tarık Buğra'yı, en çok da yerli ve milli değerleri zamansız bir boyuta taşıyarak ölümsüz eserleriyle nesilden nesle taşıdığı için tanımak zorundayız. Böyle bir insan hazinesini yad etmek, onu tanımaya vesile olmasıyla anlam taşır. Bu maksatla, doğumunun 100. yılında büyük romancımız Tarık Buğra'yı TYB İstanbul Şubesi çatısı altında, nesilleri bir araya getirecek özel bir etkinlikte hatırlamayı, hatırlatmayı ve tanıtmayı önemsiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarık BuğraGazeteciRomanHikayeOyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
Akdeniz'in binlerce yıllık tanığı: Mamure Kalesi
Ovit Tüneli'nde bayram yoğunluğu
Ovit Tüneli'nde bayram yoğunluğu
FETÖ'nün 'nakit paraları alıp kaybolun' talimatı ByLock'ta
FETÖ'nün 'nakit paraları alıp kaybolun' talimatı ByLock'ta
Büyük Zafer 96. yılında coşkuyla kutlanıyor
Büyük Zafer 96. yılında coşkuyla kutlanıyor
Türkiye bayramda yollara düştü
Türkiye bayramda yollara düştü
Pendik'teki olayı müfettiş inceleyecek
Pendik'teki olayı müfettiş inceleyecek
Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü
Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü
Ege'de 183 düzensiz göçmen yakalandı
Ege'de 183 düzensiz göçmen yakalandı
5 kişilik ailenin hayatını kurtardı
5 kişilik ailenin hayatını kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ