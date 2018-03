Tarihi yarımada 'eşsiz zafer'in 103. yılına hazırlanıyor

ÇANAKKALE - Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan, eşsiz kahramanlıkların, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, kutsal saydığı değerler için ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kanlarını dökerek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 103'üncü yılında gerçekleştirilecek törenler için hazırlık yapılıyor.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenleri öncesinde tarihi alandaki çalışmalar sürüyor.

Resmi törenlere ev sahipliği yapacak Şehitler Abidesi'nde, son hazırlıklar kapsamında anıt önündeki alanda, bin 100 kişilik 2 farklı tribün kuruldu.

18 Mart günü denizde gerçekleştirilecek geçit töreni ve Türk Yıldızları gösterisi için de aynı alanda seyir terası oluşturuldu.

Alan başkanlığı görevlileri, şehitlikler ve tören alanına şakayık başta olmak üzere farklı türlerde çiçekleri dikerek düzenleme yapıyor. Ekipler, peyzaj düzenlemelerinin hafta boyunca süreceğini söyledi.

Temizlik görevlileri için yarımadadaki tüm yollarda temizlik çalışması sürdürüyor. Merkezden şehitliğe ulaşan yollar yaya ve araçlı ekiplerce temizlenerek kontrol altında tutuluyor.

Eceabat ilçe merkezinde ise protokol ve sivil araçların kullanacağı Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki yol güzergahı dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin bu yıl 18 Mart ve 24-25 Nisan tarihlerinde uluslararası boyutta gerçekleştirilecek törenlere ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri için tarihi alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kaşdemir, törenleri, 18 Mart'ta Çanakkale'ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.

Kaşdemir, törenleri her yıl olduğu gibi bütün milletin katımıyla büyük bir coşku içinde geçirme arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"103. yıl dönümümüzü tüm halkımızda büyük bir birlik ve beraberlik içinde, zafer coşkusuyla geçirmek istiyoruz. Çanakkale çok müstesna bir kent, bu topraklar çok kutsal topraklar. Türkiye'nin kalbinin attığı bir şehir burası. Ümit ediyorum ki tüm ülke gerek bedenen, gerekse kalben Çanakkale'de olacak. Bizlerin de tarihi alan başkanlığı olarak Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu müstesna topraklarda tarihi yeniden ayağa kaldırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına, buraya gelen ziyaretçilere Çanakkale ruhunu hissettirmek adına yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor."

18 Mart'ta hava güzel olacak

18 Mart'ta hava durumunun da güzel olmasının beklendiğini belirten Kaşdemir, "Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte bölgedeki ziyaretçi sezonu da açıldı. Çanakkale'ye gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. 18 Mart törenlerini de yine böyle güzel bir hava ortamında yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kaşdemir, 103 yıl önce olduğu gibi her kesiminden ülkenin her yerinden ziyaretçi gelmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhuna uygun bir şekilde memleketimizin her köşesinden ziyaretçilerimiz burada bulunuyor. Çanakkale ile ilgili kendilerini ilgili ve alakalı hissediyorlar. Bu, çok güzel bir şey. Bizim de istediğimiz tablo bu. Çanakkale hepimizin ortak değeri. Hepimizin asgari müştereği. Çanakkale hepimizin. Milletin her bir ferdinin Çanakkale ile bağı var, bir parçası var. Dolayısıyla buradan yola çıktığımız zaman da Çanakkale hepimizin dediğimiz için de Türk milletinin bütün fertlerinin her temsilcisi burada. Biz daha büyük daha geniş katılımla kalabalıklar istiyoruz Çanakkale'de. Atalarına kahraman ecdadına koşmalarını istiyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak her geçen gün artan ziyaretçi trafiğinden çok memnunuz."