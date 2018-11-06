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Tarihi konakta yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi

Tarihi konakta yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi

06 Kasım 2018 Salı 10:22
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Tarihi konakta yangın

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaali Mahallesi Akpınar Sokağı'nda Bayram Akın'a ait yaklaşık 150 yıllık konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Evde bulunan Emre K, yangını fark edip kendisini konağın penceresinden atarak kurtardı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. 

Bu sırada binanın elektriğini kesmek isteyen görevlilerin üzerine çatı çöktü. Çatının altına kalmaktan son anda kurtulan bir görevli, başındaki kask sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Emre K'nin konakta arkadaşı Kadir U'nun olduğunu ve çıkamadığını iddia etmesi üzerine ise polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 

Yangında konak, kullanılamaz hale geldi. 

Yangın güvenlik kamerasında

Yangının başlaması ve Emre K'nin kurtulması ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, konaktan dumanların yükseldiği, Emre K'nin pencereden atlayıp komşulardan yardım istediği, içeride olduğunu iddia ettiği arkadaşını kurtarmak için binanın kapısını kırdığı ve konağa girmek için mücadele ettiği görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarabükTarihi KonakSafranboluYangın
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