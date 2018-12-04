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Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

04 Aralık 2018 Salı 09:51
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Tarihi eserleri satmak isterken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

BURSA

İstanbul'dan Bursa'ya getirdiği tarihi eserleri şehirlerarası otobüs terminalinde satmak isterken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden şüpheli E.B'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için otobüsle Bursa'ya geleceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli E.B. elinde bulundurduğu 67 çeşitli dönemlere ait sikke, 6 taş obje ve gümüş taşlı yüzüğü satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

AA

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