Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94008
ALTIN
190.486
DOLAR
4.6948
STERLİN
6.2179
EURO
5.4894
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun...
Türk Dil Kurumuna yeni başkan
Türk Dil Kurumuna yeni başkan
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi...
Son 16 turunda ilk iki eşleşme belli oldu
Son 16 turunda ilk iki...
Trabzonspor'da transferde öncelik stoper
Trabzonspor'da transferde öncelik stoper

'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'

Dışişleri Bakanlığından, AGİT Seçim Gözlem Misyonu raporunda seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere yer verilmesinin "üzüntüyle karşıladığı" bildirildi.

'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'

Dışişleri Bakanlığından, AGİT Seçim Gözlem Misyonu raporunda seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere yer verilmesinin "üzüntüyle karşıladığı" bildirildi.

26 Haziran 2018 Salı 09:25
0 Okunma
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından, AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun seçim sürecine dair tespitlerin yer aldığı "İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu"nda, seçimlerdeki rekor katılım oranının Türkiye'deki demokratik olgunluk seviyesini işaret ettiğinin teslim edilmesinin "memnuniyetle karşılandığı" ancak raporda seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere yer verilmesinin ise "üzüntüyle karşıladığı" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin serbest demokratik seçim standartlarına uygun yüzde 88 gibi örnek bir katılım oranıyla tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Demokrasimize duyduğumuz güvenin göstergesi olarak her zaman olduğu gibi bu seçimler için de uluslararası gözlemciler ülkemize davet edilmiş ve tarafımızdan gösterilen tam iş birliğiyle güven içinde ve rahatlıkla gözlem faaliyetlerini yerine getirmişlerdir." bilgisi verildi.

Uluslararası örgütlerden AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türk Konseyi’nden seçim gözlemcilerinin davet edildiği anımsatılan açıklamada, ayrıca parlamenter oluşumlardan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), AGİT Parlamenter Meclisi (AGİT PA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi (KEİPA) heyetlerinden toplam 415 uluslar arası gözlemcinin seçimlerde görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası gözlemcilerin, Türkiye'deki seçimlerin sandık güvenliğinin sağlandığı, şeffaf, serbest, çoğulcu, adil ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiğini çeşitli açıklamalarıyla teyit ettikleri vurgulandı.

Gözlem misyonlarından biri olan AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Seçim Gözlem Misyonu (EOM) ile AGİTPA ve AKPM gözlemcilerinin oluşturduğu Uluslararası Gözlem Misyonu'nun (UGM) da seçim sürecine dair tespitlerin yer aldığı "İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu"nu açıkladığına değinilen açıklamada, şöyle devam etti:

"AGİT Seçim Misyonu’nun, raporunda, seçimlerdeki rekor katılım oranının ülkemizdeki demokratik olgunluk seviyesine işaret ettiğini teslim etmesi memnuniyetle karşılanmıştır. AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer vermesi ise üzüntüyle karşılanmıştır. Gözlem heyetinin teyit edilmemiş bazı istisnai ve münferit olaylardan abartılı olumsuz çıkarımlara yönelmesi ve genellemeler yapması misyonun çalışma metotları bakımından soru işaretlerine yol açmıştır. Raporda dikkat çekilen unsurların seçim sürecinin etkinliği ve meşruiyeti bakımından sonuç doğurucu olmadığının gözlem heyeti tarafından teslim edilmiş olması önemlidir. Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceği unutulmamalıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
AGİTGözlemDışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump ile Erdoğan görüşecek
Trump ile Erdoğan görüşecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü hakkında gözaltı kararı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü hakkında gözaltı kararı
Türk Dil Kurumuna yeni başkan
Türk Dil Kurumuna yeni başkan
Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi
Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi
HDP'nin birinci olduğu 12 ilde oyu düştü
HDP'nin birinci olduğu 12 ilde oyu düştü
Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası
Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası
YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama
YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama
23 ilde denge değişmedi
23 ilde denge değişmedi
Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor
Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ