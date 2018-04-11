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Tankerin çarptığı yalının yıkılma riski var

İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda kazadan bu yana yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma olduğu ve yalının yıkılma riski bulunduğu bildirildi.

Tankerin çarptığı yalının yıkılma riski var

İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda kazadan bu yana yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma olduğu ve yalının yıkılma riski bulunduğu bildirildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:30
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Tankerin çarptığı yalının yıkılma riski var

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalı'nın denize doğru kaydığı belirtildi.

Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpmasıyla büyük çapta hasar meydana gelen Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki çalışanların eşyaları paketlenerek, bahçeye çıkarıldı.

Yalının sahipleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon şirketinin avukatı Nazlı Selek, yalıdaki zarar gören eşyaların ise içeride kaldığını söyledi.

Selek, yalıda inceleme yapan İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerinin hazırlayacağı raporu beklediklerini dile getirerek, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden gelen ekipler de bu kurulun raporunu hazırlamasını bekliyor. Kazadan bu yana yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma var. Artık acil müdahale edilmesi gerekiyor. Yalının yıkılma riski bulunuyor." dedi.

Geminin Marmara Denizi'nde olduğunu ifade eden Selek, gemi mürettebatının ise İstanbul Liman Başkanlığı'da ifadeleri alındıktan sonra adliyeye gönderileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıTanker KazasıYalı
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