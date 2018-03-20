Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115811
ALTIN
166.500
DOLAR
3.9371
STERLİN
5.5336
EURO
4.8620
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber
Milli takıma Emre Mor'dan kötü...
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'
'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz suyuna yakın
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz...
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

TAEK'ten 'nükleer madde' açıklaması

Ankara'da dün ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği bildirildi.

TAEK'ten 'nükleer madde' açıklaması

Ankara'da dün ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği bildirildi.

20 Mart 2018 Salı 11:20
0 Okunma
TAEK'ten 'nükleer madde' açıklaması

ANKARA

Ankara'da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyumolmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği belirtildi.

Söz konusu maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğu tespit edildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan yazılı açıklamada, TAEK uzmanlarının bu maddeye ilişkin ilk ölçümleri mobil dedektör kullanarak yaptığı ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğinin tespit edildiği bildirildi.

Emniyet birimlerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maddeden alınan numune, TAEK'in son teknoloji imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre, ele geçirilen maddenin 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı, halk arasında reçine olarak adlandırılan poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup, nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TaekNükleer MaddeAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro hibe
Sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro hibe
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yeni düzenleme
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yeni düzenleme
Mehmetçik Afrin'de
Mehmetçik Afrin'de
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Uber KDK'ye taşındı
Uber KDK'ye taşındı
Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek
Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek
Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor
Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor
Tarihi yarımada 'eşsiz zafer'in 103. yılına hazırlanıyor
Tarihi yarımada 'eşsiz zafer'in 103. yılına hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ