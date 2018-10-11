Suudi Arabistan'a gönderilen uyuşturucu haplar ele geçirildi

ADANA

Adana'dan Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla su arıtma aparatları arasına gizlenerek gönderilmek istenen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan, Suudi Arabistan’a kargo uçağı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, durum "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, havalimanının kargo bölümünde arama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanının kargo bölümünde dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.