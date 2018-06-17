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Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıda milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıda milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

17 Haziran 2018 Pazar 20:07
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Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik düzenlenen saldırıda, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları tamamladı. 

Bu kapsamda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı silahla öldüren kişinin Fadıl Şenyaşar olduğu belirlendi. 

Olayda hafif yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan Şenyaşar, gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Fadıl Şenyaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP 6'ncı sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da olduğu 19 kişinin dosyasının ayrıldığı, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Ramazan Bayramı arifesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında olduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuruçSaldırı
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