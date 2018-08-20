Suriyeli yetimlere bayram yardımı

KİLİS

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden 16 bin Suriyeli yetim çocuğa ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sözcüsü Yakup Alaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu bayramda da savaş mağduru mazlum sivil halkın yanında olduklarını belirtti.

Alaca, savaş nedeniyle anne veya babasını kaybetmiş çocuklara özel önem verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez'de oluşturulan merkezlerde 16 bin çocuğa kıyafet yardımında bulunulduğunu dile getirdi.

"Hedefimiz bayram sabahına kadar 20 bin kişiye ulaşmak"

Yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alaca, şu değerlendirmede bulundu:

Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen Bab, Cerablus ve Azez'deki yetim giyindirme salonlarımızda alilerimiz ücretsiz bir şekilde bayram öncesi alışverişlerini gerçekleştirmekte. Bizler bu aileleri öncelikle tespit edip onlara kart veriyoruz. Şu ana kadar üç noktadan yaklaşık 16 bin insanımız faydalandı. İnşallah hedefimiz bayram sabahına kadar 20 bin kişiye ulaşmak."