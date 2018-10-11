Su dolum tesisindeki yangın söndürüldü

BOLU

Abant Tabiat Parkı girişindeki su dolum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı sahası içinde yer alan ve tabiat parkına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan su dolum tesisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçileri, kendi imkanlarıyla müdahale ettikleri yangının büyümesi üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Tesisin su damacanaları bulunan deposu ile paket ve ambalaj malzemelerinin yer aldığı ardiyesinde etkili olan yangına, Bolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye görevlilerine, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile çevre köylerden su tankeri takviyesiyle destek verildi.

Yangının büyük olması ve alanda plastik malzemelerin bulunması nedeniyle ekipler alevlere köpük ve kimyasal söndürücülerle müdahalede bulundu.

Fabrikanın ormanlık alan içinde bulunması nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de gönderildi.

Ayrıca, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Yangın, 11 itfaiye aracı ile 44 personelin yoğun çalışması sonucunda 5 saatte söndürüldü.

Ekiplerin, fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.