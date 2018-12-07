Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93399
ALTIN
213.085
DOLAR
5.3343
STERLİN
6.8194
EURO
6.0632
Kulüpler Birliği Vakfı yayımladıkları bildirinin arkasında
Kulüpler Birliği Vakfı yayımladıkları bildirinin...
Akhisarspor kupada rahat kazandı
Akhisarspor kupada rahat kazandı
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat...
Galatasaray'ın cezaları onandı
Galatasaray'ın cezaları onandı
'Trans yağların kaldırılması yılda 540 bin ölümü engelleyebilir'
'Trans yağların kaldırılması yılda 540...
Flaş Haber
KKTC'de sel 3 can aldı
Kapat

Su altında 'plastikten vazgeç' çağrısı

Dalgıçlar, su altındaki plastik kirliliğine dikkati çekmek ve plastik kullanımının azaltılması amacıyla Hatay'ın Samandağ sahilinden dalış gerçekleştirdi.

Su altında 'plastikten vazgeç' çağrısı

Dalgıçlar, su altındaki plastik kirliliğine dikkati çekmek ve plastik kullanımının azaltılması amacıyla Hatay'ın Samandağ sahilinden dalış gerçekleştirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 12:57
0 Okunma
Su altında 'plastikten vazgeç' çağrısı

HATAY/İSTANBUL

Dalgıçlar, Akdeniz'de çevre ve deniz canlıları açısından risk oluşturan plastik kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Hatay'ın Samandağ sahilinden dalış gerçekleştirdi.

Ekiplerin dalış gerçekleştirdiği bölgede, su altındaki cam şişe, plastik torba, plastik şişe, çatal, bidon gibi kirliliğe yol açan ve özellikle deniz canlılarının yaşamını tehdit eden çok sayıda malzeme, AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Bu çalışma ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan dalgıçlar, böylece üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 15 yıldır dalış yaparak Akdeniz'deki canlı yaşamını takip eden, İskenderun Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans yapan dalış eğitmeni Mahmut İğde, AA muhabirine, denizlerde her geçen gün artan plastik miktarına dikkati çekmek ve plastik kullanımının azaltılması için çalışma yaptıklarını belirtti. İğde, "Amacımız farkındalık yaratarak plastik kullanımını azaltıp deniz canlıları üzerindeki tehdidi ortadan kaldırmak." dedi.

Deniz yaşamının korunmasının gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan İğde, "Denizler geleceğimizdir, geleceğimiz olan çocuklarımıza mirasımızdır. Bu mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakabilmek için hemen harekete geçmeliyiz. Bu nedenle 'plastikten vazgeç' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl denizlere karışan tonlarca plastik atıkların, deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiğini dile getiren İğde, bunun dolaylı olarak insan sağlığını da olumsuz etkilediğini anlattı.

Denizde küçük parçacıklara ayrışan plastiklerin deniz canlıları için gıda zincirinin bir parçası haline geldiğini kaydeden İğde, şöyle devam etti.

"Plastik atıklar sindirilemiyor ve tedbir alınmazsa birçok canlı türünün sonunu getirecek. Her fırtına sonrası sahile vuran plastik atıkların her yeri kapladığını, deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma döneminde çöp ve plastik atıklardan dolayı kumu kazamadıklarını dolayısıyla sahile yumurta bırakmadan gittiklerini gördük."

AA

Anahtar Kelimeler:
Su AltıPlastikDalgıçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürün Güvenliği şikayet hattına yaklaşık 3 bin çağrı yapıldı
Ürün Güvenliği şikayet hattına yaklaşık 3 bin çağrı yapıldı
Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı
Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı
TOKİ Başkanlığına atama
TOKİ Başkanlığına atama
Tebligatta elektronik dönem
Tebligatta elektronik dönem
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu
Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı
Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı
Aldıkları ödül ile daha da güçlendiler
Aldıkları ödül ile daha da güçlendiler
Son bir ayda terör örgütü PKK'ya ait 194 sığınak imha edildi
Son bir ayda terör örgütü PKK'ya ait 194 sığınak imha edildi
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ