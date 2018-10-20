Soylu 81 ilden muhtarlarla buluştu

ANKARA

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Muhtarlar Günü Toplantısı"na katıldı.

Programdaki konuşmasının başında tüm muhtarların gününü kutlayan Soylu, hayatını kaybeden muhtarlara Allah'tan rahmet, görevini sürdürenlere ise sağlık ve afiyet diledi.

Muhtarlık kurumunun köklü Türk devlet geleneğinde 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü ve milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Soylu, kelime anlamı "seçilmiş" olan muhtarın, ülkede yapılan ilk idari seçimin de öznesi olduğunu kaydetti.

Soylu, muhtarlığın demokrasi kültüründe ilk adımı teşkil ettiğine işaret ederek "Bugün 685'i kadın olmak üzere 50 bin 311 muhtarımız millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı tam anlamıyla temsil etmektedir." diye konuştu.

Muhtarlarla ilgili düzenlemeler

Bir kuruma değer vermenin, sadece onu güzel sözlerle methetmekle olmadığını vurgulayan Soylu, muhtarlar tarafından "baş muhtar" olarak nitelendirilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla son 15 yılda muhtarlarla ilgili birçok yeniliğe ve iyileştirmeye imza atıldığını bildirdi.

Soylu, Bakanlık bünyesinde kurulan Muhtarlar Daire Başkanlığı sayesinde muhtarlar ile Bakanlık arasında kurumsal anlamdaki bağı güçlendirdiklerini belirterek valiliklerde bir vali yardımcısını, büyükşehir belediyelerinde de bir belediye başkan yardımcısını bu konuda görevlendirdiklerini anlattı.

Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) ile muhtarların taleplerini merkeze daha hızlı iletebilmesini sağladıklarını kaydeden Soylu, "Bu kapsamda 75 bin 424 talebin 64 bin 452'sini sonuçlandırdık, 9 bin 972'sinin işlemleri halen devam etmektedir. Bu taleplerin yüzde 86'sını da olumlu olarak sonuçlandırdık." ifadesini kullandı.

Soylu, 2002'de 97 lira olan muhtar maaşlarını net bin 739 liraya, 700 lira SGK prim desteğiyle de aylık 2 bin 439 liraya çıkardıklarını, en az bir dönem görev yapan muhtarların 4 bin 596 lira olan silah ruhsat harçlarından muaf olmasını sağladıklarını bildirdi.

Muhtarlara tek tip kimlik verildiğini de anımsatan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 19 Ekim'i "Muhtarlar Günü" olarak ilan ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 47 kez düzenlenen toplantıda 25 bin 34 muhtarın ağırlandığını bildiren Soylu, bilgi, kültür ve deneyimlerini artırmaya yönelik bugüne kadar 850 muhtarı İspanya Endülüs bölgesine götürdüklerini, ilerleyen dönemlerde Kudüs ve Umre programlarının da düzenleneceğini söyledi.

"En önemli ve öncelikli hassasiyetimiz oldunuz"

Yerel yönetimlerin ve muhtarların, millete en üst seviyede hizmet verecek şekilde güçlendirilmesinin temel gayeleri olduğunu vurgulayan Soylu, "Bizim yerel demokrasi anlayışımızda siz muhtarlarımız, halkımıza en yakın yerel yönetim birimi olarak daima en önemli ve öncelikli hassasiyetimiz oldunuz." dedi.

Dönem dönem birtakım spekülatif dalgalarla kalınabileceğini ifade eden Soylu, "Ama Türkiye'nin neler yaptığını, 81 vilayette bugün üniversitesi olduğunu, şehir hastaneleriyle tüm sağlık hizmetlerini donatmaya çalıştığını, bir taraftan insansız hava araçlarıyla bir taraftan kendi yaptığı mühimmatlarla kimseye el açmadan ülkesine yan gözle bakana haddini bildirdiğini, sadece öyle değil, terörü dışarıda kurgulamak için Afrin'den Cerablus'a, Kandil'e kadar oluşturdukları hatların üzerinden bizim yarına daha güçlü bakmamızı engellemeye çalışanlara karşı da kudretimizi ve gücümüzü ortaya koyarak Afrin, Cerablus, Azez, Mare, El Bab'da ülkemizin gücünün ne olduğunu hatta bunu istemeyenlere ve karşı çıkanlara rağmen gösteren güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Suriyelilerin karıştığı olaylar

Suriyeliler hakkında çeşitli tezviratlar yapıldığına değinen Soylu, bu yılın ilk 9 ayında toplam nüfusa oranla Türkiye'de işlenen suçların oranı yüzde 2,5 Suriyelilerin ise 0,8 olduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda 30 bin civarında taciz veya cinsellik gibi suçlarla ilgili olay meydana geldiğini belirten Soylu, bunların sadece 720-730'unun Suriyeliler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Suç işleyen yabancıların ülkeden gönderildiğini anlatan Soylu, hiçbir şeyin başı boş bırakılmadığını vurguladı.

Terörle mücadele

Doğu ve Güneydoğu'da dağlardaki terörist sayısının bazı dönemlerde 10 binlere ulaştığını anımsatan Soylu, "Şimdi sadece 750 kişi kaldı. Jandarma Genel Komutanı burada söz verdi, nisanın başında inşallah 500 olacak. Bir taraftan polisimiz, bir taraftan jandarmamız, istihbaratımız, Mehmetçiklerimiz hep birlikte büyük bir mücadele ortaya koyuluyor." diye konuştu.

Soylu, bugün dağlarda 370'in üzerinde operasyonun devam ettiğini belirterek "Bu yıl şu ana kadar terör örgütünün yanına 70 kişi çıktı. Ama bizim sadece aileleriyle beraber kurduğumuz irtibat sonucu ikna ettiğimiz terörist sayısı ondan 50 adet daha fazla. Demek ki biz onların içerisine çok daha fazla hulul etmeye, orada daha fazla etkili olmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Mekansal Adres Kayıt Sisteminin (MAKS) 2019 sonu gibi Türkiye'nin tamamında tamamlanacağını ifade eden Soylu, bu sistemin muhtarların kullanımına açılacağını söyledi.

Programda, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Ercan Topaca, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ve 81 ilden muhtarlar yer aldı.