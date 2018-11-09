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Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete hapis cezası

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptıkları paylaşımlarda "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan 2 şüpheli, birer yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete hapis cezası

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptıkları paylaşımlarda "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan 2 şüpheli, birer yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:35
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Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete hapis cezası

İSTANBUL

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan 2 sanık birer yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davanın gerekçesi açıklandı.

Kararda, Facebook'ta Atatürk'ün hatırasına hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen Adem Alican ve Musa Özkan hakkında, "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçundan 1 yıl altı aydan 4 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi.

Sanıklar Alican ve Özkan'ın duruşmalarda alınan savunmalarında, Atatürk'e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunmadıklarını, suçlamayı kabul etmediklerini, bu nedenle beraatlerine karar verilmesini istedikleri yönünde beyanda bulundukları aktarılan gerekçeli kararda, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde bu suçu işleyenlerin ne kadar hapis cezasına çarptırılacağının yer aldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, hakaretin bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek olduğu belirtilerek, eylemin yüze karşı ya da yoklukta işlenmesi arasında fark olmadığı, failin bir kişinin duyabileceği şekilde yoklukta hakaret etmesi halinde suçun oluştuğu vurgulandı.

"Atatürk'ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta"

Gerekçeli kararda, "Sanıkların sosyal paylaşım sitesinde yapmış oldukları paylaşımlarının, Yüce Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik düşünce ve kanaat içermeyen, doğrudan küçük düşürücü nitelikte ve Atatürk'ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, Atatürk'ün hatırasına hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sanıkların eylemini internet medyasında ikiden fazla kişinin duyabileceği şekilde gerçekleşmesi nedeniyle verilen cezalarda artırıma gidildiği kaydedilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar sanıklar tarafından suç işleme kastı ile hareket etmedikleri, suça konu paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına yönelik savunma yapılmış ise de Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki söz konusu paylaşımların düşünceyi açıklama, yayma hürriyeti ve eleştiri sınırlarını aştığı, şeref ve itibarı ihlal edici nitelikte olduğu değerlendirilmiştir."

Gerekçeli kararda, bu kapsamda sanıklar Musa Özkan ve Adem Alican'ın üzerlerine atılı "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle birer yıl üçer ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Sanıkların yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluştuğu belirtilen gerekçeli kararda, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaHapis Cezası
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