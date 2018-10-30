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'Son bir yılda 1451 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Son bir yılda 1451 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 09:57
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'Son bir yılda 1451 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Son bir yılda bin 451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ'lı da tutuklandı."

Tunceli'de 2 askerin şehit olması

Tunceli'de iki askerin şehit olmasıyla ilgili konuşan Soylu, "Kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuşuz gibi bir anlayışı kamuoyunda yaygınlaştırmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."

AA

Son Güncelleme: 30.10.2018 09:59
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman Soylu
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