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Son bir ayda terör örgütü PKK'ya ait 194 sığınak imha edildi

Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalda terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik 9 bin 765 operasyon yapıldı, 194 sığınak/barınak imha edildi.

Son bir ayda terör örgütü PKK'ya ait 194 sığınak imha edildi

Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalda terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik 9 bin 765 operasyon yapıldı, 194 sığınak/barınak imha edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:27
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Son bir ayda terör örgütü PKK'ya ait 194 sığınak imha edildi

ANKARA 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kırsalda terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik son bir ayda 9 bin 765 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda 194 sığınak/barınak imha edilirken, 48'i ağır 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Yiyecek sıkıntısı yaşıyorlar

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor.

Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 3 ton un, 1,2 ton şeker, 200 kilogram çay, 700 kilogram yağ, 4,7 ton bakliyat ile yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörIçişleri BakanlığıTSKOperasyon
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