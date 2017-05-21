SON 300 YILIN EN GÜÇLÜ TÜRKİYESİ

YALOVA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altınova Belediye hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni bir yolculuğa başladığını fakat bu yolculuğun çeşitli vesilelerle duraksatılmaya çalışıldığını, buna herkesin şahit olduğunu söyledi. Geçen gün İstanbul'da Savunma Sanayi Fuarı'na katıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti: "O bizim mühendislerimizin, o evlatlarımızın yaptıklarını teker teker görmenizi isterdim. Bir taraftan üzerinde ay yıldızlı damganın olduğu insansız hava uçağı... Ne günlerden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkede terörle mücadele etmek için insansız hava uçaklarını İsrail'den Heron aldığımız günleri hatırlıyoruz. Terörün en mücadeleli zamanı içerisinde bozuldu, geri gönderdik 'Tamir edin geri getirin.' diye. Bize vermedikleri günleri biliyoruz ama bugün eski Türkiye değil. Bugün Allah'a şükürler olsun bizim evlatlarımız, mühendislerimiz, gençlerimiz kendi insansız hava uçaklarını üretiyor. Kimseye de ihtiyaç duymuyoruz." "Gerekli cezayı güvenlik kuvvetlerimiz verdi" Soylu, bu insansız hava uçaklarıyla neler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Daha bu sabah 04.30'da bir mağaraya saklanmış 6 tane daha teröristi etkisiz hale getirdik. Daha bu sabah. Bir gün önce Muradiye'de İlçe Başkan Yardımcımız gecenin 02.00'sinde evine giderken teröristler yolunu kesmiş, onun amcasının oğlunu orada şehit etmişler. Biz duvara yazdık, 'Bu iş karşılıksız kalmayacak.' diye. Bu gece o evladımızı şehit edenlerin kanı da yerde kalmadı. 3'üne gerekli cezayı güvenlik kuvvetlerimiz verdi. Türkiye'yi eski Türkiye ile karıştıranlara hem büyüyerek hem ekonomimizi zenginleştirerek hem de geleceğe doğru güvenli adımlar atarak cevaplarımızı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." "'Dağlar bizimdir' diyorlardı" Güvenlik güçlerinin, teröristlerin sığınaklarını etkisiz hale getirdiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu: "Yaklaşık 30 gündür nerede, Şırnak'ta, Kato Dağı'nda, İncebel'de korucularımız, polis özel harekatımız, jandarma özel harekatımız, askerlerimiz hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyorlar. Geçen hafta oradaydım. 53 mağaraya girilmiş şu ana kadar. Sadece bir çerçevede söylüyorum; bakın buralardan neler temin ettik; yaklaşık 533 tane kalaşnikof, yani orayı bir lojistik merkezi haline getirmişler ve bir mağara düşünün uzun zamandır girilmeyen bir yer. 300 metre. Altında 10 metre ip merdivenle bir mağara daha, o da 300 metre. Altında yine ip merdivenle 200 metre daha bir mağara ve altında kendilerine ait kışın istedikleri gibi kalabilecekleri bir yer oluşturmuşlar. Şunu söylemek istiyorum; sadece bu kış bin 100'ün üzerinde mağarayı veya onların sığınaklarını etkisiz hale getirdik. 'Dağlar bizimdir' diyorlardı. Dağlar sizin değil. Dağlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bu güzel milletindir. Hiç kimseye buralarda, bizim dışımızda hareket kabiliyeti ortaya koymayacağını bilmenizi istiyoruz." "Güvenlik kuvvelerimizin morali en üst seviyededir" Soylu, güçlü bir millete, devlete ve güzel bir ülkeye sahip olduklarını, bunu hiç kimsenin zayıflatmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Soylu, şöyle devam etti: "150 bin silah mühimmatı, 3,5 ton patlayıcı madde ve yaklaşık 276 el bombası. 5 ton undan tonlarca erzaka kadar. Depolamalarını yapıyorlar, oradan Türkiye'nin her tarafına bir şekilde, Güneydoğu'ya göndermeye çalışıyorlar. Şaşkınlık içerisindeler. Telsiz konuşmalarından bunu net bir şekilde görüyoruz. Bunu nasıl buldular, nasıl bunu gerçekleştirdiler. Şimdi hala oradalar. Yaklaşık 1 hafta daha oranın üzerine 20 kilometrenin üzerinde çok zor şartlarda hala kar var orada, yollar yaptık. Bilmenizi istiyorum ki bu konuda bu, bizim kararlılığımızdır. Bu kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Bunları neyle yapıyoruz? Atak helikopterimizle, insansız hava araçlarımızla, savunma sanayinde ortaya koyduğumuz bu adımlarla birlikte yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Güvenlik kuvvelerimizin morali en üst seviyededir." "Son 300 yılın en güçlü Türkiye'sindeyiz" Türkiye'nin son dönemde önemli bir konuma geldiğini ifade eden Soylu, "Büyük bir gurur ve onurla söylüyorum; 1699 Karlofça Antlaşması'ndan itibaren, bizi gerilemeye mahkum ettiler. Bugün öyle güzel, o kadar moralli bir noktadayız ki onlar ne düşünürse düşünsünler son 300 yılın en güçlü Türkiye'sindeyiz. Son 300 yılın en güçlü noktasındayız." ifadelerini kullandı. AA