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Sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro hibe

AB Bakanlığı, 2019-2020 yıllarında sivil toplum kuruluşlarına toplam 3 milyon avro destek sağlayacak.

Sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro hibe

AB Bakanlığı, 2019-2020 yıllarında sivil toplum kuruluşlarına toplam 3 milyon avro destek sağlayacak.

20 Mart 2018 Salı 11:19
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Sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon avro hibe

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, 2019-2020 döneminde sivil toplum kuruluşlarına toplam 3 milyon avro desteksağlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Sivil Toplum Destek Programı"nın ikinci döneminin 2019-2020 yıllarında uygulanması öngörülüyor.

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan program kapsamında Türkiye'den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projeler desteklenecek.

Proje başına 60 bin ila 150 bin avro hibe

Sivil toplum kuruluşlarına proje başına 60 bin ile 150 bin avro ödeme yapılacak hibe programının, sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi, iletişim becerilerinin ve şeffaflıklarının geliştirilmesi gibi öncelikleri var.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının aktif vatandaşlık kapasiteleri ile yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi de projenin öncelikleri arasında.

Proje için başvuruların, 8 Mayıs saat 17.00'ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
AB BakanlığıSivil Toplum KuruluşlarıHibe
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