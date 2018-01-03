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Sivas katmeri tescil yolunda

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başvuruda bulundu.

Sivas katmeri tescil yolunda

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başvuruda bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
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Sivas katmeri tescil yolunda

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, kente özgü lezzetlerden katmerin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'a özgü yöresel lezzetlerin markalaştırılması amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini, Sivas köftesinden sonra Sivas katmerini de tescillendirmek istediklerini belirtti.

Türkiye'deki kalabalık nüfusuyla bilinen Sivas'ta özellikle yaz aylarında memleketlerini ziyarete gelen Sivaslıların büyük ilgi gösterdiği katmerin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını aktaran Osman Yıldırım, şunları kaydetti:

"Daha önce Sivas köftemizin patentini almıştık. Köftemizi markalaştırdık. Şimdi de Sivas katmeri, peskutan çorbası, pezik turşusu olarak 3 ürünümüz için de müracaat ettik. Sivas katmeri en fazla tüketilen ürünlerimizden. Sivasımızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak için ve korumak için STSO olarak yöresel değerlerimizi tescillendiriyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde başvurumuz onaylanacak. Bizler bu tadı ve lezzeti koruyarak, gelecek nesillere aktaracağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivas KatmeriSivas TSO
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