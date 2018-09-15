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Şırnak'ta yolcu otobüsü ve minibüs devrildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi, Cizre ilçesinde ise minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Şırnak'ta yolcu otobüsü ve minibüs devrildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi, Cizre ilçesinde ise minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:18
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Şırnak'ta yolcu otobüsü ve minibüs devrildi

ŞIRNAK

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DL 898 plakalı yolcu otobüsü, İdil-Nusaybin D-400 karayolu 30. kilometresi Çığır köyü mevkisinde yan devrildi.

Yaralanan 11 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otobüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Minibüs devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Cizre ilçesinde de minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Cizre'den Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru gitmekte olan Beşir Çelebi idaresindeki 73 DD 898 plakalı yolcu minibüsü, Çığır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kaza yerine Cizre, İdil ve Nusaybin'den sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 17 kişi ambulanslarla Cizre ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTrafik Kazasıİdil
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