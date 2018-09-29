Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları...
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor
Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı bitti
Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı...
Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi...

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:08
8 Okunma
Şırnak'ta terör operasyonu

ŞIRNAK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-11"  kapsamında, terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 10 şarjör, akü, kayıt cihazı, hafıza kartı, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

26 Eylül Çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında biri sağ iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, yaralı yakalanan ve İran uyruklu olan teröristin, örgüte 2003'te katıldığı, Faraşin bölge sorumlusu olduğu öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerörOperasyonGözaltıBeytüşşebapFaraşin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor
Sedanur'un öldürülmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Sedanur'un öldürülmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Aydın'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı
Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı
Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu
Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
İstanbul'da fuhuş operasyonu
İstanbul'da fuhuş operasyonu
İstanbul polisinin "Sizin için varız" projesi
İstanbul polisinin "Sizin için varız" projesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ