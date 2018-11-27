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Şırnak'ta terör operasyonu: 50 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 50 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

27 Kasım 2018 Salı 14:05
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Şırnak'ta terör operasyonu: 50 gözaltı

ŞIRNAK

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerindeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adresleri ve üst aramasında örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerör Operasyonu
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