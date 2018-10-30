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Sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, hukuk fakültelerinden mezun olanlar için getirilmesi öngörülen mesleki yeterlilik sınavına ilişkin, "Avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak." dedi.

Sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, hukuk fakültelerinden mezun olanlar için getirilmesi öngörülen mesleki yeterlilik sınavına ilişkin, "Avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak." dedi.

30 Ekim 2018 Salı 16:54
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Sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak

ANKARA

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Saymanı Avukat Sabri Erdal Güngör ile Kırıkkale Barosu'nu ziyaret eden Metin Feyzioğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Hakimlik, savcılık, noterlik ve avukatlık stajı için yeni bir sistem getirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yapan Feyzioğlu, "Sınav geldiğinde sınavı geçebilecek kalitede eğitim veremeyen hukuk fakülteleri doğal seleksiyon ile zaten düzelecek. Ayrıca sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını da sınırlayacak. Sayın Adalet Bakanının bu konudaki açıklamalarına katılıyoruz. Özgürlükçü, çağı yakalamış hukukçular yetiştirmeliyiz. Bunun için de en etkili yolun devlet sınavı olduğunu buradan bir kez daha tekrarlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avukatların yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Feyzioğlu, şunları ifade etti:

"Avukatlık hizmetlerinin KDV'si çok yüksek, vatandaşların adalete erişimini engelleyecek seviyede. On binlerce avukatın SGK primini ödemekte sıkıntı çektiği de bir gerçek. Bu iki sorun için hem devletimizin kazanacağı hem de avukatları rahat ettirecek bir çözüm önerisi ile Maliye ve Adalet bakanlarına gideceğiz. Her türlü milli meselede 'devlet' diyoruz. Her milli meselede avukat camiası olarak devletin arkasında duruyoruz. Devletimizin de haklı taleplerimize olumlu yaklaşacağını biliyoruz. Neticede bu talepler sadece avukatlar için değil tüm vatandaşlarımızın menfaatinedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar Birliği Başkanı FeyzioğluSınav
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