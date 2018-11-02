Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nallıkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Nallıkaya-Gözlüce köyü istikametinde arama faaliyeti yürütüldü.
Güvenlik güçlerince, menfez içerisine doğru kablo döşendiği, yolun karşısındaki kontrol levhasına kablo çekildiği ve pil yatağının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcı düzeneği kontrollü imha edildi.
Yol, daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.
AA