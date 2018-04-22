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Selçuk Özdağ’dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, başta terörün ve savaşların sona erdiği, kan damlalarının yerini mürekkep damlalarının aldığı tüm Dünya çocuklarının birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdiği bir hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

Selçuk Özdağ’dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, başta terörün ve savaşların sona erdiği, kan damlalarının yerini mürekkep damlalarının aldığı tüm Dünya çocuklarının birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdiği bir hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

22 Nisan 2018 Pazar 14:20
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Selçuk Özdağ’dan 23 Nisan mesajı

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA


AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı.  “Mukaddes bir Kurtuluş mücadelesinin nişanı olan Millet Meclisimiz, aynı zamanda milletimizin namus ve şerefi, varlığımızın tescil ve beyanı, korkusuz yüreklerin mükâfatıdır” diyen Özdağ, 23 Nisan 1920 tarihinin TBMM´nin açılış günü olmasının yanı sıra aynı zamanda da dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanmakta olduğunu belirterek başta Güneydoğu Anadolu, Afrin ve sınır bölgesinde olmak üzere tüm yurt genelinde kararlı bir şekilde yürütülen terörle mücadelede elde edilen başarıyla milyonlarca çocuğun yüzünü güldürerek geleceğe daha güvenle bakmalarını sağladıklarını belirtti. 

TÜM GAYEMİZ DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE BİRAKABİLMEK İÇİN

“21. Yüzyılın güçlü ve zengin ülkesi Türkiye hedefinde en büyük gayemiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve onlara daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmek içindir” diyerek sözlerine devam eden Özdağ, 23 Nisan 1920 tarihinin Anadolu topraklarının vatan olmasında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini belirlemesinde tayin edici bir gün olduğunu belirterek, " Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin özgürlüğüne duyduğu özlemin adıdır. Milletimiz için yeni bir umudun, yeni bir başlangıcın müjdecisi olurken aynı zamanda millet iradesinin de tecelligahı olmuştur. İktidarını sadece milletiyle paylaşan ve 16 yıldır istikrar ve milli iradenin güvencesi olan iktidarımız döneminde Türkiye her geçen gün daha da güçlenmekte ve gelişmektedir. Tüm bunlar gerçekleşirken de demokrasimiz derinleşmekte, ülke ekonomisi ise istikrarlı bir şekilde büyümekte ve bugüne kadar yapılmamış birçok kalkınma hamlesi gerçekleşirken bir zamanlar hayal olarak görülenler gerçeğe dönüşmektedirler. Tüm bunları yaparken gayemiz 21. Yüzyılın süper gücü Türkiye’yi inşa etmek, çocuklarımızın gelecekte daha müreffeh, huzurlu ve mutlu yaşamasıdır" ifadesinde bulundu.

GAZİ MECLİS KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 

"Anadolu'nun dört bir yandan işgal altında olduğu yıllarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir cuma namazı sonrası dualarla ve tekbirlerle açılmıştır. Top seslerinin duyulduğu, düşmanın kapıya kadar dayandığı anda bile Meclis "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla çalışmış, 98 yıldır da çalışmaya devam etmektedir” diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü, “Cumhuriyeti milletimiz kanıyla, canıyla kendi irfanıyla kurmuştur. Mehmetçikler, Türkiye'nin tüm çocukları için düğüne gider gibi savaşa gitmiş, bu topraklarda Ezan-ı Muhammediye'nin okunabilmesi için tereddütsüz canlarından vazgeçmişlerdir. 23 Nisan 1920, TBMM'nin açılışı aynı zamanda da dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de gayemiz kendimizden önce çocuklarımız için daha müreffeh bir dünya inşa etmektir. Bizim çocuklara verdiğimiz değer Peygamber Efendimiz'in örnek ahlakından gelmektedir. Biz bir çocuk gördüğü zaman yüzünü neşe ve sevinç kaplayan, "Çocukları hakkıyla sevmek ve onları korumak, Cehennemden kurtuluşa vesiledir" diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu duygu ve düşüncelerle savaş mağduru çocukların gözyaşlarının dinmesi, çocuk ölümlerinin son bulması temennisi ve duasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hasret Dilek DelierManisaSelçuk Özdağ23 Nisanönce Vatan
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