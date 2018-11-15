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Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belek'te bir otelde bu yıl 62'incisi düzenlenen "Türkiye Milli Pediatri Kongresi"nde yaptığı konuşmada, çocuğun merkezi bir kavram olduğunu söyledi.

Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belek'te bir otelde bu yıl 62'incisi düzenlenen "Türkiye Milli Pediatri Kongresi"nde yaptığı konuşmada, çocuğun merkezi bir kavram olduğunu söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:14
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Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'

ANTALYA

Bu bağlamda çocukla ilgili olan her şeyi değerlendirmek, bu konularda çalışmalar yapmanın, kendilerinin de günlük iştigalleri arasında olduğunu ifade eden Selçuk, çocuk kavramının, tarihsel olarak çok ilginç bir değişim ve dönüşüm yaşadığını bildirdi.

'Çocuk bozulduğunda dünya bozulur' diye bir söz olduğunu hatırlatan Selçuk, çocuğun ne olduğu ve ne olacağının eğitim açısından çok önemli olduğunu, çünkü eğitimin çocuğun bütünsel gelişimi üzerinde ziyadesiyle durduğunu anlattı.

Çocuğun, fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel başta olmak üzere her türlü gelişiminin bütünsel gelişimi açısından son derecek kritik olduğuna değinen Selçuk, meseleyi sadece öğretimsel bir konu olarak değerlendirmediklerini, çocuğun çok yönlü gelişimini tüm açılardan gelişimini önemsediklerini vurguladı.

Çocuğa yaklaşımın son dönemlerde endüstrinin ihtiyaçlarıyla çok fazla ilişkilendirilmesinin endişe uyandırdığına dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle konuştu:

"Çünkü çocuk üzerinden birçok şeyin pazarlanması ve çocuk üzerinden sektörlerin oluşması aslında çocuğun kendi hayatiyetini ve saflığını koruması bakımından da bazı riskler taşıyor. Çocuk aslında insanlığın öz yurdudur, insanın vicdanıdır. Çocukla ilgili herhangi bir işlem yapan veya destek yapan herhangi birisinin büyük bir vebal altında olduğu çok açıktır. Çocuğa dokunmak çocukla ilgili bir karar vermek, başlı başına bir vebaldir. Bu vebalin sorumluğu altında da çocuğun eğitimiyle sağlığıyla ve her türlü gelişimiyle ilgilenen uzmanların daha dikkatli olmasında yarar var."

"600 binin üzerinde Suriyeli öğrencimiz var"
Eğitimde çocuğa hakkını vermenin ve hukukunu korumanın önemine işaret eden Selçuk, bu sebeple çocukla ilgili alacakları her kararın yetişkinlerin kariyerleri ya da endüstrinin ihtiyaçları benzeri perspektifler açısından değil, çocuğun yararı açısından olması gerektiğini dile getirdi.

Kongrede, dün yapılan çocuk istismarı ve ihmali kongresinin önemli olduğunun altını çizen Selçuk, 1983'te hocasının önerisiyle yüksek lisans tezini çocuk istismarı ve ihmali üzerine yaptığını, bunun da Türkiye'de ilk olduğunu ifade etti.

Çocuklarla ilgili risklerin önemli olduğuna dikkati çeken Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak yüz binlerce çocuğumuzun okullaşması konusunda tedbirler alıyoruz. Finlandiya'nın tüm öğrencilerinin sayısı 600 binin altında, bizim sadece Suriyeli öğrenci sayımız 600 binin üzerinde. Biz onları mülteci kelimesinin içerisine sıkıştırmak yerine, onlara misafirlerimiz demeyi tercih ediyoruz. Bu çocukların Türkiye, kendi ülkeleri ve insanlık için daha yararlı olmalarını, kendi alanımız içerisinde değerlendiriyoruz. Bakanlık olarak çocuğun bütünsel gelişiminin hizmetinde olan destekleri önemsiyoruz. Bu kongre de çocuğa hizmetin bütünsel gelişimi açısından oldukça değerli."

Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu da kongreye bin 835 katılım olduğunu belirterek, programın önemine işaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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