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Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:46
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Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

İSTANBUL

Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek dikti.

Kabir başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görülürken, bazıları da şehitliğe gelen vatandaşlara çikolata, şeker ve lokum ikram etti.

Ayrıca şehitlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi ekiplerince, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca, şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

"Hep hasretlik, hep keder"

Bursa'dan, 1992'de teröristlerce basılan karakolda şehit olan oğlunun kabri başına geldiğini dile getiren şehit annesi Aysel Özer, "Daha dün gibi. Her şeyimiz burası bizim. Düğünümüz, bayramımız hepsi burada." diye konuştu. 

Şehit asker Aliyar Yurtsever'in babası Hasan Yurtsever de oğlunun 1998'de Diyarbakır-Bingöl arasında çıkan bir çatışmada şehit olduğunu anlatarak, "Kaderi böyleymiş. 20 yaşındaydı. Hep hasretlik, keder... Öyle geçiyor zaman. Hayat boyunca böyle gidecek." dedi.

Şehit asker Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel de oğlunun geçen yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Hakkari Çukurca'da Kuzey Irak sınırında şehit edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne diyeyim ki? Sözün bittiği yer, şehit bu. Anneyim ben evlat nasıl yetişiyor bir anne bilir bunu. Başka kimse bilemez. Ayağına diken batsa hemen canın yanıyor, benim evladım gitmiş. Bir Kurban Bayramı'nda aldık şehitlik haberini. Bayramımızı kara getirdiler, Allah da onların her gününü, her saniyelerini kara getirsin. Diyecek bir şey yok, vatan sağolsun diyoruz. Bayrağımız, vatanımız için hepimiz bu yolda beraberiz. Yapacak bir şey yok."

Şehit yakını olmadığı halde şehitliği ziyarete geldiklerini aktaran Kadir Sarışahin de "Şehidimiz yok ama bunların hepsi bizim. Onlar sayesinde ayaktayız, yaşıyoruz. Farklı bir duygu. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ama onlar da olmasaydı biz bu halde olamayacaktık. Bu bayrak onların sayesine dalgalanıyor. Biz minnettarız onlara, kelimeler anlatılmaz onlar için. Çok büyük bir acı." ifadelerini kullandı.

Polis memurlarından şehitlikte lokum ikramı

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirnekapı'daki Polis Şehitliği'nde, kabirleri ziyarete gelen şehit yakınları ve vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Polis memurları, şehit kabirlerini gül suyu ile yıkayıp, kabirlerin bakımını gerçekleştirdi. Ayrıca, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memurunca da şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlikte yakını olmayan bazı vatandaşların da kabirleri ziyaret ettiği, Kur'an okuduğu, dua ettiği görüldü.

Kabir ziyaretinde bulunan şehit polis memuru Tuncer Tarım'ın babası Hayrettin Tarım, oğlunu 2002'de henüz 30 yaşındayken Zeytinburnu'nda gerçekleşen bir olay nedeniyle kaybettiklerini anlattı.

Acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Tarım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evladın acısı gitmez, isterse 100 sene olsun. Acı, acıdır. Bugün de olsa yarın da olsa aynıdır. Yapacak bir şeyimiz yoktur. Allah mekanlarını cennet eylesin. İnşallah cennettir bunların mekanı. Onların şefaatinden bize de nasip etsin. Oğlumu yeni evlendirmiştim. 6 aylık evliydi. Başına bu olay geldi, kaybettik."

Şehit polis memuru Gökhan Topçu'nun komşusu Mustafa Aksu da "Bir şehit yakınımız yok ama bütün şehitler bizim. Biz bayram öncesi buraya gelmeden rahat edemiyoruz. Bizim için bayram şehitlikte başlıyor. Öncelikle onların anneleri, babaları bizim anne-babalarımız. Onların ellerinden öperiz. Evlatlarının yokluğunu inşallah biz onlara yaşatmayız." diye konuştu.

Antalya

Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliği'ne gelenler, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. 

Şehit anneleri, evlatlarının fotoğraflarını öptü.

Şırnak'ta şehit olan Ahmet Bozkurt'un dayısı Fikret Küçük, yeğeninin mezarının başka bir ilde olduğunu söyledi. 

Bozkurt ile aynı gün aynı yerde şehit olan Erdoğan Sönmez'in kabrini ziyaret ettiklerini dile getiren Küçük, vatan toprağı için şehit düşen bütün asker ve polislerle gurur duyduklarını kaydetti. 

Burdur

Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı. 

Şehitlik ziyareti, Kur'an-Kerim okunması ve dualarla sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıArifeŞehitliklerHüzün
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