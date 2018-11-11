Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu aktı.
Şehit olan askerlerden topçu er Menduh Çelik'in cenazesi, Şanlıurfa Haliliye ilçesindeki Yeni Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.
Şehit Topçu Er İbrahim Özkur Muş'ta toprağa verildi. Törenin bitiminde Bakan Soylu şehidin babasına Türk bayrağı verdi.
Şehit Uzman Çavuş Daş Konya Ereğli’de son yolculuğuna uğurlandı. Daş, 4 ay önce nişanlanmıştı. Şehidin 10 kardeşi ve nişanlısı taziyeleri kabul etti.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, patlamayla ilgili taziye mesajı gönderdi.
AA