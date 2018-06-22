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Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli er Resul Bayraci'nin cenazesi memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde defnedildi.

Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli er Resul Bayraci'nin cenazesi memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde defnedildi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:44
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Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN

Şehit Resul Bayraci'nin (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze nakil aracıyla götürüldüğü Tercan ilçesindeki baba ocağında helallik alınması sonrası ilçedeki Merkez Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehidin annesi Fatma, babası Ahmet Bayrici, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır, MHP Erzincan Milletvekili Adayı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Adayı Ayhan Doğan, çeşitli kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Resul Bayraci'nin cenazesi, Erzincan Müftü Vekili Mahmut Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından askerlerce omuzlara alınıp askeri cenaze nakil aracına konuldu.

Askeri bandonun eşlik ettiği konvoydakilerin duaları ve tekbirleri eşliğinde söz konusu araç ile taşınan Bayraci'nin naaşı, götürüldüğü Tercan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 14 Haziran'da terör örgütü PKK mensuplarınca 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan sözleşmeli er Resul Bayraci, (23), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahaleye rağmen dün şehit düşmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehit BayraciSon YolculukHakkariÇukurca
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