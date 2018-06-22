Seçmen bilgisi sorgulamada 'sahte site' uyarısı

İSTANBUL - Uzmanlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için okul ve sandık bilgilerini resmi olmayan sitelerden öğrenmek isteyen vatandaşların bilgilerinin, bazı sayfalar ve sosyal medya uygulamasıyla izinsiz alınabileceği uyarısında bulundu.

Siber güvenlik uzmanı Mehmet Burak Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda insanların bilgilerini çalmaya yönelik sahte sitelerin açılmaya başlandığını söyledi.

Özellikle oy verecekleri sandıkları öğrenmek isteyen vatandaşların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sitesi zannederek, başka bir siteye giriş yapabildiğini belirten Torun, "Vatandaşlar, YSK benzeri sahte siteye girdiğinde karşısına bir form çıkıyor. 'Seçim yerimi sorgula' formunu özel bilgilerini paylaşarak dolduruyor ve bu şekilde dolandırıcıların ağına düşüyor. Özellikle sandık sorgularken 'www.ysk.gov.tr' harici sitelere itibar edilmemesi lazım." dedi.

"Nerede oy kullanacağını öğren" virüsü

Sosyal medya mecralarında da insanların aldatıldığına dikkati çeken Torun, Facebook'ta bazı uygulamaların kişilerin bilgilerine erişim izni verdiğini anımsattı. Torun, burada "Hangi ünlüye benziyorum?" şeklindeki uygulamalarla kişilerin bazı bilgilerinin çalındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buna benzer olarak seçim zamanında da 'Nerede oy kullanacağım?' tarzı, kişilerin özel bilgilerini çalmaya yönelik sahte uygulamalar çıktı. Bu uygulamalara izin veren kişiler hem özel bilgileri hem de Facebook hesaplarının çalınması sonucuyla karşılaşabilirler. Twitter'da da gündem kısmındaki etiketlere bot hesaplarla 'Nerede oy kullanacağını öğren' şeklinde virüslerle insanların hesabındaki güvenlik ve özel bilgilerine erişiyorlar. Unutmayalım hiçbir resmi kurum kendi resmi hesapları dışında paylaşımda bulunmaz."

"Vahim dolandırıcılık olaylarına maruz kalabilirsiniz"

Sosyal medya uzmanı Serdar Bağtır ise dijital ile geleneksel pazarlamanın birbirlerinden çok farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen data (veri) toplamak konusunda birleştiklerini söyledi.

Bağtır, özellikle telefon numarası bilgisine ulaşma ve direkt reklamlarla hedef kitleyi etkilemenin çok önemli hale geldiğini dile getirerek, "Telefon numaraları bilgileri, önemini keşfedenler tarafından alınıp satılan metalar haline gelmiş durumda. Bu numaraları toplamak için zaman zaman tuzaklar oluşturulduğuna da şahit oluyoruz. Yakın zamanda yaşadığımız 'Başkaları seni telefonuna hangi isimle kaydetmiş?' bilgisini veren uygulamalar bu tuzaklardan biriydi. Bu yolla belki de milyonlarca telefon numarası toplamayı başardılar. Şimdi de insanların, seçimlerde oy kullanabilmek için hangi sandıkta olduklarını araştırmalarını fırsat biliyorlar." dedi.

Kritik seçim döneminde kötü niyetli insanların, vatandaşların oy kullanma bilincinin farkında olduklarını, bu hassasiyeti kullanmak için harekete geçtiğini ifade eden Bağtır, YSK'nin sitesi ve e-Devlet dışındaki sayfalardan sandıklarını öğrenmek isteyenlerin kötü sürprizlerle karşılaşabileceklerini söyledi.

Bağtır, internet arama motorlarıyla oy kullanacağı sandığı araştıran vatandaşların karşısına bazı sayfaların çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar ilk bakışta hangi sandıkta oy kullanılacağını sorgulamaya yaradığını söyleyen bir ekran görüyor. Oysa ki burası YSK'ye ait bir site değil. Bilgilerinizi girdiğinizde ise tabii ki karşınıza bir sonuç ekranı çıkmıyor. Böylece kendi ellerinizle mahrem bazı bilgilerinizi paylaşmış oluyorsunuz. Toplanan dataların reklamcılık hedefiyle firmalara satılması ise en masum senaryo. Çünkü sandıklarınızı öğrenmek için düştüğünüz bu tuzakta, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı, adresinizi veya benzer bilgileri de vermiş oluyorsunuz. Bu yolla daha vahim dolandırıcılık olaylarına da maruz kalabilirsiniz."

Daha önce bankaların resmi sitelerinin kopyalandığına, bu yolla müşterilerin kredi kartı bilgilerini ve şifrelerinin çalındığına şahit olunduğunu anımsatan Bağtır, basit gibi görünen bu tuzaklara birçok vatandaşın düştüğünü bildirdi.

Bağtır, bilgisizlik, acelecilik ve dikkatsizlik nedeniyle vatandaşların bazı sitelere özel bilgileri verdiğine dikkati çekerek, "Aslında yapılması gereken çok basit. Hangi siteyi ziyaret ettiğinize dikkat edin. Sizden kimlik bilgilerinizi isteyen siteleri ise iki kere kontrol edin. Bunların resmi site olduğundan emin olun." ifadelerini kullandı.